Dorismar muestra las consecuencias en su rostro tras una mala cirugía estética

Dorismar pasa por una situación delicada luego de someterse a una cirugía estética en la nariz. La modelo y actriz argentina, de 50 años, recurrió a sus redes sociales para informar sobre su estado de salud y el avance de su recuperación, después de que presuntamente una tercera intervención quirúrgica presentara complicaciones.

De acuerdo con información difundida por TV Notas, en los últimos años Dorismar se realizó varias cirugías reconstructivas nasales con el doctor José Achar. Tras no quedar satisfecha con el resultado inicial, decidió someterse a una segunda operación, durante la cual el médico habría desgastado en exceso el tabique nasal, provocando que quedara reducido y curvado. Además, se le habría colocado un implante artificial sin que la actriz hubiera dado su consentimiento.

Dicho implante fue rechazado por su organismo, lo que derivó en una infección con presencia de pus. Según lo señalado, el médico minimizó la situación al considerarla una reacción normal, pese a los riesgos que implicaba. Aunque Dorismar siguió cuidadosamente todas las indicaciones médicas, el tabique terminó colapsando y la exposición de cicatrices provocó que su nariz quedara severamente dañada, afectando su funcionalidad y su capacidad respiratoria.

Con el objetivo de corregir el daño, el médico llevó a cabo una tercera cirugía en 2024, en la que utilizó un implante descrito como “sofisticado”, pero nuevamente el procedimiento no dio los resultados esperados.

Ante las lesiones ocasionadas por lo que considera una mala praxis médica, Dorismar decidió viajar a Colombia para recibir atención especializada de manera urgente. A través de un breve video publicado en redes sociales, donde muestra el primer día de su recuperación, expresó su confianza en este nuevo tratamiento, ahora a cargo de un especialista de alto nivel.

“Para los que no saben, después de haber atravesado una mala praxis, viajé y me encuentro hoy en Colombia, Bogotá me vine a operar con una eminencia de médico, estoy obteniendo muy buenos resultados, algo vi por ahí ya y me encuentro muy feliz; estoy en rehabilitación, es mi primer día, mañana voy a estar mucho mejor”, dijo con dificultad para respirar.

Sigue leyendo: