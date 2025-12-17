Yolanda Andrade manda mensaje desde el hospital luego de su recaída de salud

Yolanda Andrade generó inquietud entre sus fans luego de que se diera a conocer que fue hospitalizada y que lleva varios días bajo observación médica debido a una nueva complicación en su salud.

Tras la ola de mensajes de apoyo por parte de seguidores, compañeros del medio y amistades cercanas a la conductora de ‘Montse y Joe’, Yolanda hizo llegar un mensaje de agradecimiento desde el hospital, el cual fue compartido por el periodista de espectáculos Jorge Carbajal.

Carbajal, quien mantiene una relación cercana con Andrade, fue de los primeros en informar sobre su situación durante su programa en YouTube. Ahí detalló que la actriz sufrió una recaída considerable que derivó en su ingreso hospitalario. Aunque aclaró que no contaba con información médica puntual, sí pidió a su audiencia sumarse con oraciones, energía positiva y buenos deseos para su recuperación.

Posteriormente, el comunicador reveló que logró hablar directamente con la conductora, quien le confesó sentirse extremadamente cansada, con dolor y muy debilitada, consecuencia del desgaste físico provocado por diversos tratamientos médicos, señalando que esta recaída ha sido particularmente dura para su organismo.

“No les voy a hablar de la parte médica porque no lo sé, pero sí les digo que es una recaída muy fuerte en el aspecto de que está muy cansada, muy débil y muy adolorida“, indicó.

Si bien Yolanda Andrade no ha emitido un comunicado oficial por cuenta propia, Carbajal dio a conocer el mensaje que ella decidió hacer llegar mediante un audio grabado desde su habitación en el hospital.

“Nos mandó decir que tuvo la oportunidad de ver el video de ayer y que nos quería agradecer a nosotros y a ustedes, a las hermanas del En Shock, por todas sus oraciones, por todo su apoyo y por todo su cariño, y que Dios las bendiga y que Dios nos bendiga a todos”, explicó.

Asimismo, el periodista comentó que, por consideración al estado de la voz de Yolanda y a su condición actual, optó por no reproducir el audio completo durante la transmisión, aunque señaló que se percibía notablemente agotada. También relató lo que la conductora le compartió sobre su estancia hospitalaria.

“La noche de anoche fue una noche muy pesada… no puede dormir bien porque le están haciendo cosas, sale un doctor y entra otro, pasan muchas cosas en los hospitales y eso la tiene muy desesperada y muy triste”, agregó.

Para cerrar, Carbajal expresó su agradecimiento a la actriz por tomarse el tiempo de enviar un mensaje, pese a las complicaciones de salud que enfrenta en este momento.

“A pesar de lo mal que se siente, tuvo el tiempo y las ganas de mandarme ese audio solamente para agradecernos a todos“.

Haz click en la publicación

Sigue leyendo: