Hijos de Rob y Michele Reiner viven un “dolor inimaginable” tras el asesinato de sus padres

Los hijos del director Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner publicaron un comunicado en el que expresan su dolor por el brutal asesinato de sus padres el pasado domingo 14 de diciembre.

Jake y Romy Reiner, dos de los hijos de Rob y Michele, publicaron un comunicado recogido por PEOPLE. “Las palabras no pueden siquiera comenzar a describir el dolor inimaginable que estamos experimentando cada momento del día”, expresaron los hermanos en un mensaje compartido con PEOPLE.

Tras el asesinato las autoridades arrestaron a Nick Reiner, hijo de la pareja, quien fue señalado como el principal sospechoso del crimen. El martes 16 de diciembre la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Los Ángeles acusó formalmente a Nick Reiner de dos cargos de homicidio premeditado.

Los otros hijos de Rob y Michele se pronunciaron sobre “la pérdida horrenda y devastadora” de sus padres. “Es algo que nadie debería tener que vivir. No solo eran nuestros padres; eran nuestros mejores amigos”, dice el comunicado.

Los hijos de la pareja agradecieron el apoyo que han recibido en este momento difícil. “Agradecemos profundamente la avalancha de condolencias, amabilidad y apoyo que hemos recibido, no solo de familiares y amigos, sino de personas de todos los ámbitos de la vida”, continúa el comunicado.

Asimismo pidieron respeto y privacidad en medio de este difícil momento. “En este momento, pedimos respeto y privacidad, que la especulación se modere con compasión y humanidad, y que nuestros padres sean recordados por las vidas increíbles que vivieron y el amor que brindaron”.

De acuerdo con New York Times, Romy Reiner fue quien encontró el cuerpo de su padre luego de que una masajista le alertó que no podía comunicarse con la pareja. Luego de que hallaron los cuerpos, Nick Reiner fue arrestado. El hijo de Rob y Michele tuvo una larga lucha contra las adicciones.

La oficina del fiscal informó en una conferencia de prensa que Nick Reiner se enfrenta a cadena perpetua sin libertad condicional o a la pena de muerte. El acusado enfrenta además una acusación especial por haber usado personalmente un cuchillo considerado como un “arma peligrosa y mortal”.

Asimismo, el fiscal destacó la responsabilidad de buscar justicia por el asesinato del director y su esposa. “Rob Reiner fue uno de los mejores cineastas de su generación. Su asesinato y el de su esposa, Michele Singer Reiner, son impactantes y trágicos. Es nuestro deber en su memoria buscar justicia y que se rindan cuentas por las vidas que se perdieron”, dijo Hochman.

