Falleció futbolista inglés de 21 años en accidente automovilístico

El fútbol inglés está de luto tras el fallecimiento de Ethan McLeod, jugador del Macclesfield y formado en las categorías inferiores del Wolverhampton Wanderers, quien murió este martes en un accidente de tráfico cuando regresaba a casa después de disputar un partido.

McLeod, de 21 años, militaba actualmente en el Macclesfield, equipo de la National League (quinta división de Inglaterra). El futbolista había participado en el encuentro ante el Bedford Town y, horas más tarde, sufrió el siniestro mientras conducía de vuelta a su domicilio.

El accidente ocurrió alrededor de las 22:40, cerca de la localidad de Northampton, cuando el vehículo del jugador impactó contra un guardarraíl. Las autoridades confirmaron el fallecimiento en el lugar del suceso.

El club expresó su dolor a través de un comunicado oficial. “El fallecimiento de Ethan es una noticia devastadora para nuestro club y no podemos expresar con palabras la increíble tristeza y pérdida que sufrimos ahora”, señaló la institución.

El mensaje destacó tanto sus condiciones futbolísticas como su calidad humana. “Ethan era increíblemente talentoso y un miembro muy respetado de nuestro equipo y tenía toda la vida por delante. Pero más que eso, tenía una personalidad que alegraba a todos los que estaban en contacto con él. Dándolo todo, Ethan nos llevó a todos a ser nuestra mejor versión, dentro y fuera del campo. Su profesionalismo y su ética de trabajo inspiró a todos y su deseo por la vida nos puso una sonrisa en la cara incluso en los días más oscuros”.

McLeod se formó en la cantera del Wolverhampton Wanderers, club al que se incorporó con apenas siete años. Abandonó la institución la temporada pasada y, tras breves etapas en el Rushall Olympic y el Stourbridge, firmó con el Macclesfield.

Como muestra de respeto, el Wolverhampton Wanderers anunció que este sábado se guardará un minuto de silencio en memoria de Ethan McLeod.

