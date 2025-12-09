Racha histórica de 12 días sin homicidios en Nueva York cerró con tiroteo en escaleras de un edificio

Tras alcanzar un récord de 12 días sin homicidios, la Policía de Nueva York fue sacudida por un violento crimen dentro de un edificio de vivienda pública (NYCHA) en El Bronx.

Gregory Stewart, hombre de 38 años, recibió un disparo en la cabeza en una escalera a pocos pasos del apartamento de NYCHA de su presunto homicida alrededor de las 9:05 p.m. del domingo dentro de un edificio de Sotomayor Houses en Watson Ave., cerca de Rosedale Ave. en Soundview. Los médicos lo trasladaron a Stewart al Jacobi Medical Center, pero no pudieron salvarlo.

Anoche la policía arrestó a Sean Grant, de 28 años, acusándolo de homicidio y posesión ilegal de un arma, entre otros cargos. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

El sospechoso se encontraba en su apartamento del 2do piso cuando los agentes lo esposaron, declaró un familiar al Daily News sin dar su nombre. “Es un hombre decente… Nuestra familia lo apoya”.

Una vecina declaró que estaba dentro de su apartamento cuando oyó disparos. “Ocurrió en la escalera del 2do piso”, dijo la vecina, quien pidió no revelar su nombre. “Oí un fuerte estruendo. Cuando salí, vi sangre en las escaleras. Ya habían movido el cuerpo…“Había sangre por todas partes”.

La muerte de Stewart puso fin a una racha de 12 día, iniciada el 25 de noviembre, sin homicidios registrados en toda la ciudad. La única otra ocasión conocida en la que la ciudad pasó tanto tiempo sin así fue en 2015, año en el que también se registró una racha de 12 días sin homicidios, según las estadísticas de NYPD.

Los últimos dos homicidios conocidos en la ciudad sucedieron la madrugada del pasado 24 de noviembre: Daevon Silva, acuchillado y golpeado con un bate de béisbol en una calle cerca de Times Square, y cuyos atacantes siguen prófugos; y el apuñalamiento de Lev Vayner, de 80 años, dentro de su apartamento en Washington Heights, por el cual fue detenido como sospechoso un hombre al que le había dado refugio.

La ciudad ha registrado un nivel récord a la baja de homicidios y tiroteos este año. En los últimos 11 meses se registraron 652 balaceras que dejaron 812 heridos. Esto se compara con los 843 que dejaron 1,025 personas muertas o heridas para esta misma fecha el año pasado, una disminución de más del 20%, según las estadísticas del NYPD.

El pasado mes de noviembre fue uno de los más seguros de la ciudad, con sólo 16 homicidios, igualando el récord anterior de 2018. Además no hubo casos en Queens ni Staten Island el mes pasado. En noviembre de 2024 se registraron 30 homicidios en toda la ciudad.

“Durante los primeros 11 meses del año, la ciudad de Nueva York registró el menor número de tiroteos y víctimas registrados en la historia, y el noviembre más seguro en el Metro fuera del período de la pandemia”, declaró la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch.

La semana pasada, al visitar al alcalde Eric Adams en Gracie Mansion, su sucesor Zohran Mamdani declaró: “He valorado la labor que la comisionada (Jessica) Tisch ha realizado para reducir la delincuencia en los cinco distritos, y esa es una de las razones fundamentales por las que decidí mantenerla en su cargo”.