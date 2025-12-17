Mamdani nombra a la líder sindical Jahmila Edwards como enlace clave con otros gobiernos

El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció este miércoles el nombramiento de la veterana dirigente sindical Jahmila Edwards como directora de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales, un cargo clave para tejer apoyos políticos y financieros que permitan ejecutar sus promesas más ambiciosas.

El anuncio se realizó en una biblioteca de Greenpoint, donde Mamdani subrayó que la coordinación con otros niveles de gobierno será central para avanzar en su agenda de asequibilidad.

“Es un honor darle la bienvenida a Jahmila Edwards a esta administración y que ella lidere el trabajo de asociación y colaboración que es fundamental para implementar la agenda de asequibilidad”, afirmó el alcalde entrante durante el acto.

Edwards llega al cargo tras más de una década como directora asociada del Consejo de Distrito 37 (DC37), el sindicato municipal más grande de la ciudad, que respaldó a Mamdani tanto en las primarias como en las elecciones generales.

Desde su nueva posición, la dirigente sindical supervisará a un equipo encargado de las relaciones con funcionarios municipales, estatales y federales, un frente decisivo para asegurar recursos y aprobaciones legislativas.

“Los neoyorquinos han dejado claro que la agenda de asequibilidad es nuestra prioridad”, dijo Mamdani. “Para lograrlo, es absolutamente necesario que fomentemos relaciones y colaboremos con el Ayuntamiento, la legislatura estatal y nuestros socios en el gobierno federal”.

Antes de su etapa en DC37, Edwards trabajó en el Departamento de Educación de la ciudad, donde llegó a desempeñarse como directora ejecutiva de la oficina de asuntos intergubernamentales, experiencia que Mamdani considera clave para el momento político que enfrentará su gobierno.

Más nombramientos

En el mismo acto, el alcalde electo anunció a Cat Da Costa como jefa de la Oficina de Nombramientos de la Alcaldía, un puesto desde el cual se encargará de preparar la estructura de la nueva administración.

Da Costa ya trabajó en esa oficina durante el mandato del exalcalde Bill de Blasio y asumirá el reto en un contexto de alta demanda: el equipo de transición ha recibido más de 70,000 solicitudes de personas interesadas en incorporarse al gobierno municipal.

“Sabemos que nuestros esfuerzos son ambiciosos y sabemos que son necesarios”, señaló Mamdani en un comunicado en el que elogió ambos nombramientos.

Sobre Edwards, afirmó que su llegada permitirá “construir un gobierno que lucha primero por los trabajadores y se niega a conformarse con menos”, mientras que de Da Costa destacó que aportará “un verdadero expertise en adquisición de talento”.

Da Costa, inmigrante de la República Dominicana, explicó que asume el cargo con un compromiso personal.

“Aporto a este trabajo una profunda creencia en la promesa de Nueva York y el compromiso de expandir esa creencia a otros”, dijo. También subrayó que el objetivo será conformar un equipo con “experiencia, competencia y dedicación a las necesidades de los trabajadores neoyorquinos”.

Ambos cargos serán determinantes para sacar adelante propuestas como el transporte público gratuito y la creación de guarderías universales, iniciativas que requerirán financiación estatal y, previsiblemente, el aval de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA).

Mamdani insistió en que no dará marcha atrás en sus compromisos.

“Es crucial que no solo protejamos a los neoyorquinos de los recortes que se proponen, sino que tengamos una visión que vaya más allá del presente”, afirmó.

Sigue leyendo: