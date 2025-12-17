Muere a los 45 años Rachael Carpani, actriz de ‘NCIS: Los Ángeles’

La actriz australiana Rachael Carpani, conocida por sus papeles en series como ‘NCIS: Los Ángeles’ y ‘McLeod’s Daughters’, falleció de manera inesperada a los 45 años tras lidiar durante años con una enfermedad crónica.

La noticia fue confirmada por su familia este lunes a través de un mensaje que compartieron en redes sociales.

De acuerdo con la información proporcionada por sus padres, Tony y Gael Carpani, Rachael murió el 7 de diciembre de 2025, aunque el anuncio público se realizó el 15 de diciembre. En el comunicado, escrito por su hermana Georgia, se señaló que la actriz falleció “inesperadamente, pero en paz”, luego de una larga lucha contra una enfermedad crónica que fue afectando seriamente su estado de salud.

Aunque la familia decidió no dar a conocer detalles médicos específicos, la propia intérprete había hablado abiertamente en el pasado sobre su diagnóstico de endometriosis y adenomiosis, padecimientos que provocan dolor constante y pueden generar complicaciones importantes a largo plazo. Si bien estas enfermedades no suelen ser mortales, sí impactan de forma significativa en la calidad de vida y, en algunos casos, pueden derivar en problemas de salud graves.

En 2021, Rachel Carpani contó a sus seguidores que fue hospitalizada de urgencia debido a un intenso dolor abdominal, situación que derivó en una cirugía. Más adelante, en marzo de 2024, reapareció en redes sociales para compartir que se encontraba en etapa de recuperación.

La familia también precisó que el funeral de Rachael Carpani se realizará el 19 de diciembre y será una ceremonia privada, destinada únicamente a familiares y amigos cercanos, respetando el deseo de la familia de mantener la intimidad en este momento tan difícil.

