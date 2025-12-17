Padres en EE.UU. reprueban la economía de Trump y exigen alivio ante el alza del costo de vida

Una nueva encuesta de la National Parents Union (NPU), difundida este martes, expone un creciente malestar entre padres y madres de Estados Unidos por la forma en que el presidente Donald Trump maneja la política económica.

Para la mayoría, el estado de la economía no se mide en índices bursátiles ni en discursos oficiales, sino en la dificultad diaria para pagar alimentos, renta, gasolina y atención médica. El estudio muestra que, especialmente en esta temporada de fiestas, el peso del costo de vida está definiendo la percepción ciudadana y las exigencias hacia los líderes políticos.

El sondeo retrata un escenario de presión financiera sostenida. Uno de cada 4 padres, equivalente al 25%, afirma que actualmente lucha para cubrir necesidades básicas como comida, vivienda o servicios esenciales. Solo el 36% asegura que puede pagar lo indispensable y aún disponer de algo de dinero extra, una cifra que evidencia la fragilidad económica de muchas familias con hijos en EE.UU. Lejos de la narrativa de recuperación, los datos describen hogares que operan al límite de sus ingresos.

Los gastos cotidianos, el principal golpe

Cuando se les preguntó por los mayores problemas económicos, los padres señalaron de forma contundente a los gastos esenciales. El 81% considera que el aumento en el precio de compras diarias como alimentos y gasolina es un problema grave. A esto se suma el costo de la vivienda: 72% dijo que la renta o el pago de vivienda representa una carga significativa. La salud tampoco queda al margen, ya que 69% identifica los costos de atención médica o de los seguros de salud como un problema serio para sus finanzas familiares.

Para Keri Rodrigues, presidenta de la National Parents Union, el mensaje es claro y urgente. “Seamos realistas por un minuto: los padres no están viviendo una recuperación económica, están viviendo una crisis”, afirmó.

Según Rodrigues, cuando una de cada 4 familias no puede cubrir lo básico, la situación debería encender todas las alarmas en Washington. “La renta, el supermercado y el costo de la salud mantienen a las familias despiertas por la noche, preguntándose cómo llegarán a fin de mes”, añadió.

Los padres de familia consideran que las políticas económicas de Trump, en realidad, no les dejan ningún tipo de beneficio. (Foto: Shutterstock)

¿Cómo definen los padres el estado de la economía?

La encuesta también revela una brecha entre el discurso político tradicional y la experiencia cotidiana de las familias. Al preguntar qué es lo más importante para juzgar la economía, el 45% de los padres señaló directamente los precios y el costo de vida. Muy por detrás quedaron factores como salarios y empleo, con apenas 11%, y el desempeño del mercado de valores, que solo obtuvo 2%. Para los hogares con hijos, la economía se resume en lo que cuesta vivir cada semana.

Este enfoque práctico explica por qué la frustración se traduce en una desaprobación directa del liderazgo económico. El 51% de los padres dice desaprobar la manera en que el presidente Trump está manejando la economía, y un 35% afirma que su desaprobación es fuerte. Además, casi la mitad, el 46%, considera que las políticas económicas actuales han empeorado su situación financiera personal.

Prioridades claras para los líderes electos

El estudio muestra un consenso poco habitual sobre lo que esperan de los funcionarios públicos. El 93% de los padres cree que mejorar el costo de vida de las familias con hijos debe ser una prioridad central del gobierno. El mismo porcentaje exige garantizar el acceso a alimentos y nutrición, mientras que el 84% pide que el costo y la disponibilidad del cuidado infantil ocupen un lugar destacado en la agenda política.

Rodrigues fue especialmente crítica con la retórica oficial. “Los padres no buscamos una lección de Donald Trump y JD Vance. Estamos pidiendo alivio”, sostuvo. También cuestionó el uso de recursos públicos en proyectos que, a su juicio, no impactan la vida diaria de las familias, e instó a enfocar los esfuerzos en reducir gastos recurrentes y anticipar una crisis de costos en el sistema de salud.

En conjunto, los resultados de la encuesta pintan un panorama de cansancio y urgencia. Para millones de padres, la economía no es una abstracción, sino una experiencia diaria marcada por facturas, recibos y decisiones difíciles. El mensaje que envían es directo: sin acciones concretas para bajar los costos esenciales, cualquier discurso de prosperidad seguirá sonando lejano a la realidad que viven en casa.

