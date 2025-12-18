¿En qué consiste el proyecto presentado en el Congreso para insertar a Puerto Rico plenamente en “Obamacare”?

NUEVA YORK – El representante demócrata de Florida, Darren Soto, radicó un proyecto de ley que busca que en Puerto Rico se establezca un mercado de seguros bajo “Obamacare” o Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA).

El H.R.6479 o “Ley para enmendar la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible con el fin de exigir el establecimiento de un mercado de seguros médicos en Puerto Rico, y para otros fines”, fue introducido por el congresista de origen boricua el pasado 4 de diciembre.

La legislación busca insertar plenamente al territorio en el programa de salud y permitir que los subsidios para planes médicos apliquen a los pacientes en el archipiélago.

La medida, hasta este jueves, contaba con un solo coauspiciador, el comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández.

La última acción de la medida en la Cámara de Representantes, de acuerdo con el registro de Congress.gov, fue su referido al Comité de Energía y Comercio, y al de Medios y Arbitrios.

En Puerto Rico, por ser un territorio, Obamacare aplica a medias.

Por ejemplo, en la isla, a diferencia de los estados, no existe un mercado de seguros médicos con subsidios federales directos.

Actualmente, el sistema de seguros médicos de Puerto Rico no ofrece planes “Bronce”, “Plata” u Oro”; tampoco reducciones en los costos compartidos. De acuerdo con los congresistas, el H.R.6479 brindaría un mayor acceso a la atención médica, especialmente para los propietarios de pequeñas empresas, sus empleados, así como jóvenes.

Los legisladores resaltan que, debido a que, aproximadamente, el 43% de los puertorriqueños vive por debajo del umbral de pobreza (la tasa más alta de Estados Unidos), resulta fundamental que el Congreso actúe para que los ciudadadanos estadounidenses en la isla tengan el mismo acceso a la atención médica que los de los estados.

Los fondos de Obamacare se implementan en el isla principalmente a través de Plan Vital.

Vital es el plan de salud del gobierno de Puerto Rico (Medicaid) que brinda cobertura de salud gratuita o a bajo costo a los residentes de bajos ingresos a través de organizaciones privadas de atención médica administrada (MCO). El plan es gestionado por ASES (Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico).

Soto planteó en un comunicado que la medida busca que los pacientes en el territorio sean tratados en igualdad de condiciones a los que residen en los estados.

“Durante demasiado tiempo, los puertorriqueños han sido tratados como ciudadanos de segunda clase, a pesar de ser parte de Estados Unidos. Me enorgullece colaborar con el comisionado residente Hernández en esta iniciativa para que los habitantes de la isla reciban un trato equitativo en lo que respecta al acceso a la atención médica”, declaró Soto. “Esperamos que este proyecto de ley abra las puertas a reformas clave y conduzca a un sistema en el que los puertorriqueños tengan acceso a planes de salud con diferentes niveles de cobertura, créditos fiscales para las primas y reducciones en los costos compartidos”, añadió el político.

Por su parte, Hernández resaltó que la iniciativa le brindaría a Puerto Rico el apoyo federal necesario para ampliar la cobertura y reducir los costos.

“Demasiadas familias en Puerto Rico se enfrentan a un sistema sin las herramientas de ahorro disponibles en otros lugares. Establecer un mercado de seguros de salud bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) brinda a la isla el apoyo federal necesario para ampliar la cobertura, reducir los costos y fortalecer nuestra red de atención médica. Este proyecto de ley integra a Puerto Rico en el marco comprobado que beneficia a millones de estadounidenses”, expuso el comisionado residente.

La propuesta tiene pocas posibilidades de avanzar en el Congreso a juzgar por la campaña de varios republicanos en contra del programa insignia de la Administración del expresidente Barack Obama.

La presentación de la legislación se dio, precisamente, en pleno debate en el Congreso por la extensión de los subsidios bajo ACA que expiran el 31 de este mes. Este miércoles, los republicanos votaron en contra de la propuesta de los demócratas para extender los créditos bajo Obamacare. En su lugar, le dieron paso a una medida que busca reducir las primas de los seguros bajo un sistema de pagos directos a ciudadanos de bajos ingresos.

De acuerdo con el reporte de Politico, el proyecto de ley republicano no tiene “ninguna” posibilidad de ser aprobado en el Senado y tampoco ayudará a atenuar la división entre integrantes de esa colectividad sobre la ampliación de los subsidios, algunos de los que han anticipado que seguirán negociando el tema en el 2026.

El representante de Kentucky, Thomas Massie, fue el único republicano que votó en contra del proyecto que respaldó la mayoría de miembros de su partido.

Otros republicanos más centristas como la representante Jen Kiggans de Virginia manifestaron frustración ante la realidad de que en el hemiciclo ni siquiera bajó a votación la legislación para extender los créditos.

“Creo que ha sido frustrante para un grupo de nosotros que realmente queríamos que al menos se sometiera a votación (la extensión de los subsidios) en el pleno”, dijo según citada por el referido medio.

La Fundación Kaiser Family Foundation (KFF) prevé que, cuando se oficialice la expiración de los créditos fiscales mejorados de la ley de cuidado de salud, las personas que los reciben podrían ver un aumento de alrededor de $1,016 dólares anuales en el costo de su seguro médico, lo que es equivalente a un incremento promedio del 114%.

Sigue leyendo:

Comisionado residente Pablo José Hernández apuesta a su proyecto de ley para aumentar fondos Medicare Advantage en Puerto Rico

Trump insiste en acabar con “Obamacare” durante discurso a la nación

Obamacare en riesgo: cuántos latinos podrían quedarse sin seguro médico en EE.UU.



