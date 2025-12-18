Florinda Meza responde a críticas y revela detalles sobre la exesposa de Chespirito

Florinda Meza estuvo de invitada en un programa de televisión chileno y durante su visita explicó que ella sabía que con el estreno de la serie transmitida de Roberto Gómez Bolaños (Chespirito) en HBO Max a ella la pondrían mal frente a aquellos que la vieran, considerando que el fin del contenido de entretenimiento reveló algo alejado de la realidad.

La viuda de Roberto Gómez Bolaños, durante la conversación, habló de la exesposa del mexicano, ya que aseguró que Graciela Fernández siempre se estuvo beneficiando de todas las propiedades y resultados que le dejaban sus proyectos profesionales, destacando que mientras su ex recibía dinero, a ella nunca le compró un techo para vivir y pasar el resto de su vida.

“Ganó por los comerciales, por las giras, pero también yo fui emprendedora; yo compré ese departamento porque tenía dos taquerías que me dejaban buen dinero. Ahora, a mí nunca me compró una casa, yo soy de la cultura del ahorro… Ellos recibieron, su mamá cada vez que quiso una casa nueva, cuatro veces casa nueva a la madre de ellos; ella vendía la casa y se quedaba con el dinero. ¿Qué pasó? No lo sé”, explicó.

“Roberto era un genio, de verdad, por eso me indigna cuando hablan, sobre todo después de su muerte; por esa razón me indignó la serie. Yo sabía que a mí me aventarían hasta con el excusado de la casa, porque dime, ¿conoces algún cuento donde la madrastra sea la heroína?”, dijo la mexicana.

La actriz explicó que considera que el fin de lo transmitido fue para poder recibir una elevada suma de dinero, ya que no le ve otro motivo: “Habría que preguntarles a ellos, pero yo pienso que el mundo está movido por codicia, entonces, si tú tienes la idea de que para que algo triunfe debe de haber morbo, tú puedes hacer una linda historia”.

Meza detalló que jamás estuvo con el actor y productor por su dinero, dado que ella trabajaba para poder costear todas sus cosas según sus necesidades. Además, detalló que cuando comenzaron a vivir juntos, la primera década fue en una casa de su propiedad y no como terceros lo quisieron hacer ver.

“Yo nunca… a mí Roberto, nunca… yo siempre pagué en mi casa. Después de que vivíamos juntos, ya a 10 años, su hermano le dijo: ‘¿Cómo que no están dando el gasto de tu casa?’… Vivimos casi 10 años en esa casa, la mía, que era a donde él llegó a vivir, que era una casa de clase media regular“, agregó.

Sigue leyendo:

· Florinda Meza responde a críticas sobre la herencia de Roberto Gómez Bolaños

· ‘Gracias por amarme’: Florinda Meza dedica mensaje a Chespirito a 11 años de su muerte

· Florinda Meza reacciona al sketch del Chavo del 8 en SNL: ‘La interpretación de Bad Bunny fue magistral’