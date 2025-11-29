‘Gracias por amarme’: Florinda Meza dedica mensaje a Chespirito a 11 años de su muerte

Florinda Meza, actriz mexicana, compartió en su cuenta en Instagram un video para recordar el fallecimiento de su esposo, Roberto Gómez Bolaños, que ocurrió hace 11 años en Cancún.

“Estoy en Santiago de Chile, hoy, precisamente hoy se cumplen 11 años de que la forma corpórea, física de mi Robert se fue, pero ha seguido en el amor de todos ustedes, ha seguido dentro de mí, lo llevo conmigo”, comentó la viuda de Chespirito en su mensaje.

Además de esto, la intérprete de Doña Florinda comentó que extraña mucho al recordado actor y que será así hasta que se reencuentren.

“Seguiré esperando tocarte, pero sé que estás aquí, que estás conmigo. Justamente hoy aquí en Chile, donde hace 50 años se tomó la decisión de que seríamos el uno para el otro, en 1977, el 12 de octubre”, destacó.

Florinda Meza recuerda a Chespirito

Florinda Meza consideró que aunque Roberto Gómez no está físicamente, siente que su legado está más vigente que nunca. “Me recordé y me convencí de que seguramente estás aquí, está tu legado”.

La famosa contó que sí lloró mucho en esta fecha, pero que se siente tranquila al recordar todo lo que dejó Chespirito con su trabajo.

“Lo más importante que dejó fue diversión, porque el ser humano necesita tanto reír como comer, como respirar”, señaló.

Destacó que Roberto Gómez Bolaños sacó risas a millones de personas y eso es algo que le agradece eternamente. “Gracias por dejar que yo te amara, gracias por amarme, por lo que aprendí de ti, pero sobre todo, gracias por hacer que mi vida fuera interesante”, indicó.

Esta publicación llega en un año particularmente movido para Florinda Meza, debido a todos los cuestionamientos que recibió luego de la serie Chespirito: sin querer queriendo, en donde hacen ver que ella influyó en el divorcio del humorista de Graciela Fernández.

