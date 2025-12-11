Florinda Meza responde a críticas sobre la herencia de Roberto Gómez Bolaños

Florinda Meza estuvo como invitada en el programa “La Mañana de Moria” en Argentina, donde habló de su relación sentimental con Roberto Gómez Bolaños y aprovechó para desmentir que sea una persona “ambiciosa”. Por ello, reveló la cifra que cada uno de los hijos del mexicano recibió después de su fallecimiento.

“Si hubiera sido yo una ambiciosa trepadora, los hijos no habrían recibido en 2006, ante notario, a instancia mía, casi $1,000,000 de dólares cada uno. Dinero que yo ahorré, que yo administré, de nuestro trabajo, y que de ahí se tomó”, explicó la actriz.

Meza destacó que hubo un momento en que el dinero fue tema de preocupación, pero ella agregó que jamás pensó en dejar de laborar: “Roberto no quería, decía que qué pasaría si teníamos una enfermedad seria, pero yo le decía: ‘no, estamos sanos’. Le dije quédate con 500, y si es una enfermedad seria usaremos eso. Además, él dejó de trabajar, pero yo seguí trabajando, seguí produciendo“.

La actriz mencionó que cuando estaba en uno de los mejores momentos de su carrera profesional, le tocó renunciar, dado que él ya estaba enfermo y requería de atención todo el día. Florinda recordó que la enfermedad que lo hizo partir fue el Parkinson y debían estar a su lado para poder hacer cualquier cosa.

“Y en la época más productiva de mi vida, yo dejé todo para estar con él y cuidarlo. Era una enfermedad muy demandante. Él murió de Parkinson. A mí me molesta, por ejemplo, que ensucien su memoria y su legado”, dijo.

La viuda de Roberto Gómez Bolaños expresó su rechazo a la serie que se estrenó este año en HBO, dado que considera que lo presentan como una persona que habría decidido poner a su familia a un lado para irse a experimentar una nueva etapa en el amor con ella.

“Lo dejan como un hombre que abandona a su familia… Pero él fue un gran padre, un gran marido, un gran exmarido; señores, ¡era muy espléndido con su exmujer! Como yo tenía mis propias tarjetas de crédito y yo ganaba mi propio dinero, todo lo iba ahorrando; lo de él se usaba en su familia, no en mí”, expresó durante la entrevista.

