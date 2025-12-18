Paulina Mercado negó rumores de la salud de Juan Soler: “No ha sido intervenido”

Lucía Méndez, en días anteriores, estuvo conversando en el programa “De Primera Mano” sobre la salud de Pedro Torres y aprovechó para revelar algunos detalles de lo que habría ocurrido en los últimos días con Juan Soler. Explicó que, aparentemente, habría sido intervenido en una cirugía, y Paulina Mercado, quien es novia del actor, aprovechó para desmentir que eso haya sido cierto.

“Es un hombre bello, hermoso. Creo que lo operaron de algo, creo que le quiso dar un infarto… No sé si estoy cometiendo una indiscreción, pero lo pongo como ejemplo de que es una gente guapísima, maravillosa, joven, fuerte y te pasa eso”, dijo Lucía en el programa.

La presentadora de televisión explicó que las declaraciones que dio Méndez son falsas y que su pareja sentimental no ha sido operado. Por ello, cree que se trataba de una persona distinta y puede que durante la entrevista haya hecho referencia a alguien que no era. Agregó que, en caso de ser cierto, ella misma lo habría comentado en el espacio de entretenimiento.

“No, yo creo que se equivocó, yo creo que hablaba de otra persona, no tengo ni idea. Juan no ha sido intervenido y, por supuesto, que se los platicaría, desde luego. ¿Qué podemos hacer con la salud? No la controlamos, no tiene nada de malo”, explicó la novia del actor a “De Primera Mano”.

Mercado aprovechó para abordar los detalles del complejo estado de salud que vivió Juan cuando se encontraba grabando “Top Chef VIP 4”, dado que la constante movida y los viajes que exigía el reality show llegó a un momento en el cual su cuerpo reaccionó al cansancio, razón que lo hizo tomar la decisión de retirarse de la competencia, porque puso de primero su bienestar y se sintió satisfecho con todo lo que logró en su participación.

“Pero para nada, fue el susto nada más de cuando estuvo en Colombia, que fue deshidratación, fue una infección en los riñones, le dio un burnout. Era tanto cansancio, aparte grababan todos los días, el fin de semana se iba a clases. Yo te lo juro que le decía: ‘Amor, tu cuerpo va a reaccionar, cuídate’. Al final del día, el cuerpo es sabio, hay un momento en que dice: ‘Hasta aquí, ya no puedo más’. Pero gracias a Dios, no”, explicó Paulina sobre Juan.

