Quererse empieza en la cocina: un chef nos recuerda que cuidar lo que comemos es un estado de felicidad

El chef onubense, figura clave de la gastronomía de vanguardia, se ha propuesto un objetivo ambicioso: que recuperemos el trato diario con la cocina. En la presentación de su nuevo libro, ‘Arroces’, Pérez desafía la excusa más común de la sociedad actual: la falta de tiempo. Con una frase contundente, nos invita a la reflexión: «Mira sus móviles», sugiriendo que el tiempo que dedicamos a las pantallas es el que le robamos a nuestra alimentación.

El valor de la cultura culinaria y la tradición

El chef Paco Pérez nos reta: Menos tiempo en el móvil y más en los fogones para recuperar la salud y el sabor auténtico. Crédito: EFE

Para Paco Pérez, somos lo que somos gracias a que históricamente hemos cocinado en casa. El chef, que lidera el emblemático restaurante Miramar (abierto desde 1939), conecta la identidad cultural con los aromas de la cocina auténtica. Lamenta que hoy se vea como algo “normal” calentar platos precocinados, perdiendo la esencia de lo que significa nutrirse y compartir.

«Hoy en día, las casas no son de familia numerosa, son dos padres y uno o dos hijos» o «un arroz, en media hora o tres cuartos lo tienes hecho».

«Solo es cuestión de querer cuidarte y cuidar a los otros, es un estado de felicidad, porque somos lo que comemos», añade y vuelve a la parte más práctica para convencer al lector de ‘Arroces’, al que explica que «con los caldos, te puedes avanzar, porque lo haces un día y lo congelas, todo es querer, es actitud».

Consejos prácticos para cocinar en casa según un Michelin

En su libro editado por Planeta Gastro, el chef desmitifica la complejidad de la cocina diaria:

Planificación estratégica: La clave es adelantarse. Paco sugiere dedicar entre 30 y 45 minutos a preparar algo sencillo.

Batch Cooking de básicos: El chef recomienda preparar los caldos caseros un día y congelarlos. Así, la base de un buen arroz estará lista en cualquier momento.

Sostenibilidad y aprovechamiento: El arroz es el vehículo perfecto para la recuperación de sobras de la nevera, permitiendo crear platos deliciosos y sostenibles.

Salud y bienestar: Bajo el lema «somos lo que comemos», Pérez enfatiza que cocinar es un estado de felicidad y un acto de cuidado hacia uno mismo y hacia los demás.

La Inteligencia Artificial frente a la creatividad humana

Respecto a las nuevas tecnologías, Paco Pérez se muestra abierto pero cauteloso. Aunque reconoce que la IA en la cocina puede ser útil para obtener información rápida, advierte sobre los peligros de usarla en la creatividad culinaria. Según el chef, depender de ella para crear recetas haría que los restaurantes perdieran su identidad: «si te vas para ahí dejas de ser tú», asegura.

Conocimiento para una cocina de proximidad

En ‘Arroces’, el objetivo es claro: aportar el conocimiento necesario para elaborar platos rápidos y sencillos utilizando productos de proximidad (mar, huerta y bosque). Paco Pérez nos invita a adaptar estas recetas a nuestro entorno local para evitar que el concepto de cocina casera desaparezca de nuestros hogares.

Con información EFE

