Ricky Martin recibió $6.15 millones de dólares por un apartamento en Nueva York

El puertorriqueño Ricky Martin ha terminado su año con la venta de un apartamento en Upper East Side, Nueva York, que le perteneció durante más de una década.

Según ‘New York Post’, el cantante recibió $6.15 millones de dólares, una cifra menor a los $8.4 millones de dólares que pedía por la residencia en 2017. Durante ocho años esta residencia estuvo entrando y saliendo del mercado de bienes raíces.

La última vez que entró al mercado de bienes raíces fue en septiembre de este año y su precio era de $6.45 millones de dólares, lo que quiere decir que su nuevo propietario negoció con los agentes para conseguir una rebaja.

Los $6.15 millones de dólares sigue estando por encima de los $5.9 millones de dólares que Martin pagó por el sitio en 2017.

En el listado, disponible en la página web de Compass, se describe como un apartamento que se “enmarcada por techos altos y ventanas de piso a techo con soleadas exposiciones al sur, que también puedes disfrutar desde todas las habitaciones principales de la residencia. Un espacio hecho para el entretenimiento elegante, pero igualmente cómodo para las tardes tranquilas en casa”.

La propiedad recién vendida está ubicada en 170 East End Avenue, en la séptima planta, y tiene una extensión de 3,147 pies cuadrados distribuidos en cuatro dormitorios, cinco baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre el diseño de la residencia, se dice que “cada elemento ha sido considerado para que la vida diaria sea sencilla y elegante”.

Además de las comodidades dentro del apartamento, el nuevo propietario también podrá disfrutar de los servicios y áreas comunes que ofrece el edificio de lujo. Entre todo lo que está disponible se puede mencionar: estacionamiento, personal de seguridad las 24 horas, gimnasio, estudios de pilates y yoga, cancha de squash, simulador de golf, sala de proyecciones, sala de juegos, billar, sala de juegos, patio y más.

Sigue leyendo:

• Ricky Martin desmiente foto íntima que publicó un influencer: “No mienta caballero”

• Representante de Ricky Martin responde a Rodner Figueroa sobre la sexualidad del cantante

• Ricky Martin recibe el Latin Icon en los MTV VMAs 2025: “Solo queremos mantener viva la música”