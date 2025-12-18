“¿Sabes quién soy? ¡Soy él!”: El explosivo grito de Jake Paul en el pesaje de la pelea con Anthony Joshua (Video)

En la antesala del combate de boxeo entre Jake Paul y Anthony Joshua, el influencer convertido en boxeador volvió a acaparar la atención por sus declaraciones durante el pesaje oficial, en el que lanzó un mensaje desafiante que no pasó desapercibido.

Paul, quien registró 216,4 libras, se mostró exaltado frente a los micrófonos y prometió una actitud agresiva desde el inicio del combate ante Joshua, que marcó 243,4 libras en la báscula. El estadounidense aseguró que saldrá a imponer condiciones desde el primer segundo del enfrentamiento, elevando aún más la tensión previa al evento.

“¡Escúchame, hermano! Cuando suene la campana, ¡voy a entrar y le voy a ir encima!” Paul gritó desde la báscula. “¿Sabes quién soy? ¡Soy él!”, gritó Paul.

Jake Paul SCREAMS a promo after weighing in ahead of his boxing match against Anthony Joshua:



"When the ring bells, I am coming in there and I am coming on his ass! You know who I are! I are him!" pic.twitter.com/AX2fNiFfso — MMA Fighting (@MMAFighting) December 18, 2025

El combate entre “El Gallo” y “AJ” será el plato fuerte de la cartelera de boxeo de Netflix, programada para este viernes 19 de diciembre de 2025 en el Kaseya Center de Miami. El evento también contará con un atractivo combate coestelar entre los excampeones de la UFC, Anderson Silva y Tyron Woodley, entre otros enfrentamientos destacados.

El cruce entre Paul y Joshua se suma a una serie de eventos mediáticos que han marcado el calendario del boxeo en 2025, un año en el que las polémicas y los combates de alto impacto fuera del circuito tradicional han sido protagonistas.

Sigue leyendo:

–Anthony Joshua lanza advertencia a Jake Paul: “Tenemos licencia para matar”

–Conor McGregor lanza duro golpe al Paul vs Joshua: “No debería hacerse”

–Oleksandr Usyk estaría negociando un combate contra Deontay Wilder