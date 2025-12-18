Anthony Joshua lanza advertencia a Jake Paul: “Tenemos licencia para matar”

El reconocido boxeador británico, Anthony Joshua, aclaró que su declaración sobre “si puedo matarte, te mataré” no tenía una intención personal contra el estadounidense Jake Paul, aunque dejó claro que, en el boxeo, los pugilistas tienen “licencia para matar”.

El boxeo es un deporte conocido por su dureza y complejidad, teniendo como principal objetivo para los luchadores salir del ring con la victoria, pero también con su salud intacta. Sin embargo, las palabras de Joshua generaron controversia entre los aficionados al deporte ya que muchos interpretaron su mensaje de manera más dramática de lo que él pretendía.

En una reciente rueda de prensa ofrecida en la ciudad de Miami, Joshua explicó que sus declaraciones no eran nada más que una expresión del trabajo que realiza.

McGregor pide que no se realice el Paul vs Joshua. Crédito: Lynne Sladky | AP

“Es mi trabajo. Peleamos. Tenemos licencia para matar. Sé que mucha gente no lo entiende, pero esto es lo que hago. Disfruto de lo que hago, pase lo que pase. Mientras yo quede con la mano en alto, eso es lo que importa, ¿no? Con todo respeto”, expresó el peleador.

Aunque sus palabras no fueron bien recibidas por algunos, entre ellos el campeón Tyson Fury, Joshua recalcó que la mentalidad de los boxeadores debe estar preparada para los riesgos del deporte. Según él, el peligro siempre está presente en el ring, y es necesario tenerlo en cuenta antes de subir al cuadrilátero.

“Esa es la mentalidad que tenemos que tener como peleadores. No sé si otros boxeadores piensan así o si quizás son un poco más moderados, pero por lo que veo y por cómo funciona mi mente, cuando estás en ese ring es un lugar peligroso. Cualquier cosa puede pasar”, sostuvo.

A pesar de la controversia generada, el boxeador insistió en que su mensaje no iba dirigido de manera personal contra Jake Paul ni contra ningún colega del deporte. Subrayó que su propósito es siempre dar lo mejor de sí mismo, sin buscar hacerle daño a nadie, pero reconociendo que la naturaleza del boxeo implica un nivel de riesgo inherente.

Anthony Joshua recibe consejo de Fran Warren antes de su pelea contra Paul. Crédito: Lynne Sladky | AP

“Esperas que tu oponente salga del ring a salvo, pero si no es así, igual tienes que irte a dormir sabiendo que solo hiciste tu trabajo. No fue algo personal”, afirmó Joshua, dejando claro que, en su opinión, la rivalidad es solo parte de lo que hace funcionar este deporte.

Por otro lado, Jake Paul, quien se enfrentará a Joshua en los próximos días, no pareció tomarse demasiado en serio la polémica. El youtuber reconvertido en boxeador invitó a su rival a dar lo mejor de sí mismo durante el combate y a ofrecer un espectáculo memorable a los aficionados.

“Vamos con todo, vamos a dar un espectáculo para los fans. Vamos a la guerra. A lo largo de la historia de la humanidad, los hombres han hecho cosas más locas. Este es el deporte de los gladiadores modernos. A eso venimos: a darnos con todo. Estoy listo. Quiero sus golpes más fuertes. Quiero que no haya excusas cuando todo esté dicho y hecho. ¡Vamos a matarnos el uno al otro!”, concluyó el pugilista.

