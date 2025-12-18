Yolanda Andrade informa que fue dada de alta tras complicaciones de salud

Yolanda Andrade hace poco tuvo que ser hospitalizada de emergencia debido a que tuvo una recaída en su salud. Sin embargo, se registraron muchas especulaciones al respecto de cómo se encontraba en ese momento tras haber sido diagnosticada con una enfermedad degenerativa hace algún tiempo. Por ello, la mañana de este jueves envió un comunicado para aclarar lo que está ocurriendo con ella.

La presentadora de televisión acompañó la publicación con una imagen de la Virgen de Guadalupe y compartió un comunicado para empezar dando las gracias a todos aquellos que de manera constante se han mantenido atentos a cualquier cosa que pueda ocurrir con su salud, ya que le ha ido generando varios problemas hasta para hablar, aunque con el transcurrir del tiempo ha mejorado un poco y ha retomado algunas actividades.

La también actriz mexicana dijo que afortunadamente los médicos ya la dieron de alta y que se encuentra en su hogar para seguir cumpliendo con el reposo que le indicaron. A su vez, pidió no creer en todo lo que mencionan a través de las redes sociales o incluso algunos medios de comunicación, ya que cualquier detalle que tenga que ver sobre su vida, ella misma lo dará a conocer a través de Instagram.

“Quiero agradecerles de todo corazón que estén al pendiente de mí. Sus oraciones me conmueven profundamente y son muy importantes en este proceso. Les informo que estoy en recuperación, en mi casa. Cualquier noticia relacionada con mi salud y mi carrera se las daré a conocer por este medio”, escribió en un comunicado compartido este jueves.

Andrade no quiso revelar detalles de lo que ocurrió esta vez con su salud y de manera constante ha buscado ser muy cuidadosa con lo que dice sobre ella. Aunque en una oportunidad dijo que tenía dificultad para poder movilizarse y en un video compartido en Instagram afirmó que no cree que por su enfermedad viva por más de los próximos 5 años.

La conductora no quiso finalizar su comunicado sin antes aprovechar para enviar un mensaje por las próximas fiestas que se celebran en el mes de diciembre, además de mandarles su amor: “Por lo pronto, quiero aprovechar para mandarles un abrazo muy fuerte, desearles una feliz Navidad y mis mejores deseos para 2026. Con amor: Yolanda Andrade”, escribió.

Sigue leyendo:

· Yolanda Andrade manda mensaje desde el hospital luego de su recaída de salud

· Yolanda Andrade habría sido hospitalizada tras sufrir una recaída

· Yolanda Andrade sobre su enfermedad: “El cuerpo no responde”