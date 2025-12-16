Yolanda Andrade habría sido hospitalizada tras sufrir una recaída
El periodista Gustavo Adolfo Infante informó que Yolanda Andade permanece hospitalizada desde hace algunos días
La presentadora Yolanda Andrade habría ingresado de urgencia a un hospital en días recientes, tras presentar una aparente recaída vinculada con la enfermedad degenerativa que ha enfrentado desde hace varios años.
De acuerdo con información compartida por el periodista Gustavo Adolfo Infante, la conductora permanece hospitalizada desde hace algunos días; sin embargo, hasta ahora no se han dado a conocer datos oficiales sobre su estado de salud ni sobre el lugar en el que estaría recibiendo atención médica.
“De primera mano les tenemos que informar que Yolanda Andrade se encuentra hospitalizada. Hasta donde sabemos, ya tiene un par de días. Fue una recaída de su enfermedad. No sabemos en qué hospital está ni si se encuentra grave, es información que sigue en desarrollo“, expresó Adolfo Infante.
A su vez, Jorge Carbajal, amigo cercano de Yolanda, abordó el tema en su espacio informativo, donde pidió prudencia, respeto y evitar conjeturas, además de invitar al público a enviarle pensamientos positivos y muestras de apoyo.
“Nuestra queridísima Yolanda Andrade se encuentra hospitalizada nuevamente. Tuvo una recaída y está en el hospital desde hace varios días. Ahorita necesitamos puras cosas buenas, oraciones, buena vibra, quien pueda prender una veladora, todo eso nos va a servir muchísimo“, dijo.
Carbajal recordó que recientemente la conductora había sido vista con mejor semblante, animada y enfocada en su recuperación; no obstante, explicó que, pese a estar atendida por médicos altamente capacitados, el desgaste físico derivado de los múltiples tratamientos ha pasado factura a su organismo.
“El problema es que su cuerpo ya está muy maltratado por tantos sueros, inyecciones y procedimientos. Está muy molida, pero confiamos en que está en buenas manos y que pronto va a salir adelante“, agregó.
Hasta ahora, ni Yolanda Andrade ni sus familiares han emitido algún comunicado oficial para informar sobre su condición actual.
Este reporte surge semanas después de que la conductora reapareciera públicamente en el programa ‘Montse & Joe’ a finales de octubre de 2025, donde protagonizó un emotivo encuentro junto a Montserrat Oliver y Juan José “Pepillo” Origel.
En esa ocasión, Yolanda compartió la relevancia que ha tenido la fe en su proceso para enfrentar la enfermedad degenerativa que padece, así como los momentos más complejos que ha vivido durante este camino.
“La fe me ha salvado. De decir: ‘Dios mío, cómo mi mente está perfectamente bien y no me puedo mover’. Es un tema muy personal, porque a todos nos da diferente. Es un tema que también cansa mucho a la familia, aunque se turnen”, confesó.
