Aprovecha el ‘Super Saturday’ de Amazon y recibe tus regalos a tiempo esta Navidad

Descuentos de hasta el 50% en moda, tecnología, y productos sostenibles de emprendedores latinos

Super Saturday de Amazon es una opción ideal para tus compras navideñas de último momento.

Avatar de José Luis Martínez

Por  José Luis Martínez

Este sábado 20 de diciembre de 2025, Amazon presenta su “Super Saturday”, un evento exclusivo con descuentos de hasta el 50% en miles de productos y entrega en el mismo día, diseñado para los rezagados de las compras navideñas.

Se trata de una jornada de 24 horas repleta de descuentos finales y opciones de envío ultrarrápido para que todo llegue a tiempo.

Este maratón de compras está pensado para los rezagados que buscan las mejores ofertas sin el estrés de las prisas. La clave de esta venta especial es la velocidad: millones de artículos populares estarán disponibles para entrega el mismo día hasta Nochebuena en más de 9,000 ciudades de EE.UU., además de opciones de envío exprés en un día y regalos digitales instantáneos como tarjetas electrónicas.

Descuentos que no querrás perderte

El evento cubre más de 35 categorías, desde moda y tecnología hasta hogar y juguetes. Entre las promociones más atractivas, destacan:

  • Un impresionante 49% de descuento en el popular vaso de viaje Hydro Flask Travel Tumbler
  • Hasta un 33% de descuento en el sistema de peinado T3 Aire 360 Multi-Styler
  • Hasta un 50% de descuento en el perfume Charlotte Tilbury Calm Bliss Eau De Parfum
  • Descuentos en marcas de moda reconocidas como Vince Camuto y Ted Baker.

Apoyo a emprendedores latinos y más, con un toque navideño

“Super Saturday” no es solo para las grandes marcas. Es también una plataforma para descubrir y apoyar a pequeños negocios latinos, como Fillo’s con sus prácticos “Walking Tamales”, Luna Sundara con productos de bienestar sostenibles y la galardonada marca de maquillaje Reina Rebelde.

Para aprovechar al máximo, visita amazon.com y busca los productos con la etiqueta “llegan antes de Navidad”. ¡Prepárate para tachar todos los regalos de tu lista este sábado y celebrar una Navidad sin estrés!

