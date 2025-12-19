Aprovecha el ‘Super Saturday’ de Amazon y recibe tus regalos a tiempo esta Navidad

Este sábado 20 de diciembre de 2025, Amazon presenta su “Super Saturday”, un evento exclusivo con descuentos de hasta el 50% en miles de productos y entrega en el mismo día, diseñado para los rezagados de las compras navideñas.

Se trata de una jornada de 24 horas repleta de descuentos finales y opciones de envío ultrarrápido para que todo llegue a tiempo.

Este maratón de compras está pensado para los rezagados que buscan las mejores ofertas sin el estrés de las prisas. La clave de esta venta especial es la velocidad: millones de artículos populares estarán disponibles para entrega el mismo día hasta Nochebuena en más de 9,000 ciudades de EE.UU., además de opciones de envío exprés en un día y regalos digitales instantáneos como tarjetas electrónicas.

Amazon shoppers can still shop last-minute gifts in time for the holiday—and get a first look at Amazon's Super Saturday Prime-exclusive deals.



On December 20, Prime members will find 24 hours of exclusive offers across electronics, toys, fashion, beauty, and more.… — Amazon News (@amazonnews) December 18, 2025

Descuentos que no querrás perderte

El evento cubre más de 35 categorías, desde moda y tecnología hasta hogar y juguetes. Entre las promociones más atractivas, destacan:

Un impresionante 49% de descuento en el popular vaso de viaje Hydro Flask Travel Tumbler

en el popular vaso de viaje Hydro Flask Travel Tumbler Hasta un 33% de descuento en el sistema de peinado T3 Aire 360 Multi-Styler

en el sistema de peinado T3 Aire 360 Multi-Styler Hasta un 50% de descuento en el perfume Charlotte Tilbury Calm Bliss Eau De Parfum

en el perfume Charlotte Tilbury Calm Bliss Eau De Parfum Descuentos en marcas de moda reconocidas como Vince Camuto y Ted Baker.

Apoyo a emprendedores latinos y más, con un toque navideño

“Super Saturday” no es solo para las grandes marcas. Es también una plataforma para descubrir y apoyar a pequeños negocios latinos, como Fillo’s con sus prácticos “Walking Tamales”, Luna Sundara con productos de bienestar sostenibles y la galardonada marca de maquillaje Reina Rebelde.

Para aprovechar al máximo, visita amazon.com y busca los productos con la etiqueta “llegan antes de Navidad”. ¡Prepárate para tachar todos los regalos de tu lista este sábado y celebrar una Navidad sin estrés!

Sigue leyendo:

– De $120 a $80: Amazon pone en oferta laptop-tablet 2 en 1

– Dueña en Los Ángeles pide ayuda tras robo de su gato por un repartidor de Amazon

– 10 juguetes para Navidad en oferta de Amazon: figura de Batman baja de $65 a $32