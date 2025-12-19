Endrick, cerca de salir cedido del Real Madrid al Lyon hasta final de temporada

El brasileño Endrick está muy cerca de salir cedido del Real Madrid y continuar la temporada en el Olympique de Lyon, según informó este viernes el diario francés L’Équipe. Ambos clubes mantienen negociaciones activas, centradas principalmente en definir qué porcentaje del salario del jugador asumirá la entidad francesa.

La operación podría cerrarse en los próximos días, aunque el contrato no entraría en vigor antes del 1 de enero. El Lyon, actualmente quinto en la Ligue 1 y líder de su grupo en la Europa League, busca reforzar un frente de ataque seriamente debilitado y ve en el joven delantero una apuesta inmediata.

Endrick, de 19 años y formado en el Palmeiras, ha tenido escasa participación bajo las órdenes de Xabi Alonso en el Real Madrid, motivo por el cual ya habría dado luz verde a la cesión. De acuerdo con la información, el futbolista incluso mantuvo conversaciones recientes con el entrenador del Lyon, el portugués Paulo Fonseca, quien considera prioritaria su incorporación.

El principal objetivo del atacante es sumar minutos y continuidad competitiva, con la mira puesta en una eventual convocatoria de Carlo Ancelotti para el Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Con la selección brasileña, Endrick ya acumula 14 partidos internacionales.

En el último año, el conjunto francés ha sufrido salidas importantes en ataque, como las de Alexandre Lacazette, Thiago Almada, Rayan Cherki y Georges Mikautadze, lo que refuerza la necesidad de incorporar variantes ofensivas de cara al segundo tramo de la temporada.

Sigue leyendo:

–Ordenan prisión preventiva para dos sospechosos por el asesinato del futbolista Mario Pineida en Guayaquil

–Rodrygo rescata al Real Madrid tras sufrir ante el Alavés

–Presidente del FC Barcelona lanza fuerte “dardo” a Florentino Pérez: “Sólo vomita mentiras”