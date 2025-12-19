Juez admite demanda de Christian Nodal contra Cazzu

La demanda que el cantante Christian Nodal interpuso en contra de la madre de su hija, la cantante argentina Cazzu, fue admitida por un juez en México. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, José Luis Álvarez Pulido, confirmó el procedimiento en una entrevista con ‘Despierta América’.

La acción legal fue aprobada luego de que las autoridades comprobaron que cumplía con los requisitos legales y la fundamentación establecida por el juez de la causa.

“A final de cuentas un tema específicamente de fondo yo me encontraría imposibilitado para informarlo de una manera puntual en un medio de comunicación. El juez que recibió el caso argumentó y fundamentó ciertas razones por las cuales consideró que era viable”, señaló el funcionario.

Según informó el juez, la notificación a Cazzu se hará a través de los canales diplomáticos correspondientes ya que la artista vive en Argentina. “La notificación se llevará a cabo por medio de una carta rogatoria”, detalló el magistrado.

Álvarez Pulido explicó que en su demanda Nodal solicitó definir la custodia legal, establecer reglas claras de convivencia y fijar una pensión alimenticia provisional.

“La petición inicial que se recibe va enfocada a tres puntos básicamente: al tema de buscar un régimen tanto en cuanto es la custodia, también en cuanto lo que tiene que ver convivencias para mantener ese lazo afectivo, esa comunicación, ese cobijo, todo lo que significa el acercamiento con una persona que es tu hijo o tu hija, y también entiendo que se recibió una petición en torno a que se fijara una pensión provisional alimenticia, pero no a cargo de la persona que se va a llamar a juicio”, explicó el funcionario.

Álvarez Pulido explicó que el proceso se encuentra en una fase inicial en espera del cumplimiento de la notificación internacional.

Durante la conversación el magistrado recordó a los medios de comunicación abstenerse de publicar datos e imágenes de la menor.

Explicó que de acuerdo con las leyes mexicanas, en casos en que la identidad de una niña o hijo de figuras públicas sea hecha pública, podrían derivarse responsabilidades civiles e incluso penales si se afecta el libre desarrollo de la personalidad.

