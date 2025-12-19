Kansas City Chiefs podría mudarse del Arrowhead Stadium

Los Kansas City Chiefs podrían dar un paso importante, luego de quedar eliminados de la temporada regular. El equipo podría mudarse del Arrowhead Stadium para la próxima campaña.

De acuerdo a reportes, los Chiefs podrían cambiar a un estadio cubierto luego de finalizar el plazo del Arrowhead. Este lunes se reunirá el Consejo de Coordinación Legislativa que podría aprobar bonos para financiar el 70% de un nuevo estadio.

Los Chiefs y los Reales de Kansas City han jugado durante más de 50 años en estadios contiguos en el condado de Jackson, Missouri. Pero esos contratos de arrendamiento vencerán en enero de 2031, y las dos franquicias han estado trabajando durante años en sus planes futuros.

Chiefs close to leaving Arrowhead Stadium for new home in Kansashttps://t.co/PcVCxeYu9V pic.twitter.com/FVGFNkfOHw — Around The NFL (@AroundTheNFL) December 19, 2025

En 2024, los votantes del condado de Jackson rechazaron un impuesto sobre las ventas locales en 2025 que iba a ser destinado a remodelaciones de más de $800 millones de dólares para el Arrowhead Stadium.

Además estaba planeado un distrito de estadios de dos mil millones de dólares para los Reales en el centro de Kansas City.

¿A dónde se mudarán los Kansas City Chiefs?

Uno de los lugares que podría convertirse en la nueva casa de los Chiefs sería “The Legends”, un centro comercial que tiene espacio disponible para un nuevo estadio.

También cuenta con una buena ubicación cerca de lugares como el Kansas Speedway, el Hollywood Casino y el Children ‘s Mercy Park, el hogar del club de la Major League Soccer Sporting Kansas City.

“El estado de Kansas está en conversaciones activas con los Chiefs de Kansas City sobre las perspectivas de construir un nuevo estadio y otras instalaciones en Kansas”, dijo el Departamento de Comercio de Kansas en un comunicado. “No se ha llegado a un acuerdo final, pero esto sería una gran victoria económica para Kansas y beneficiaría a los habitantes de Kansas durante generaciones. Estamos persiguiendo agresivamente esta oportunidad”.

Clark Hunt, presidente de los Chiefs, ha reiterado que le gustaría permanecer en el Arrowhead Stadium. Aunque la creación de un nuevo estadio techado tendría múltiples beneficios como eventos durante todo el año y mayor cantidad de asientos.

