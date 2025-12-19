Mauricio Sulaiman sobre Jake Paul: “El mundo ya debe respetarlo”

Más allá del resultado que se registre este viernes, el boxeador estadounidense Jake Paul ya dio un paso que para muchos dentro del boxeo ha cambiado por completo la percepción sobre su figura debido a que se ha venido enfrentando cada vez más contra rivales de mucho poder en la historia de este deporte.

Su enfrentamiento ante Anthony Joshua, dos veces campeón unificado de peso pesado por la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB) y Asociación Mundial de Boxeo (AMB), no solo representa el reto más grande de su carrera, sino también una señal clara de ambición deportiva.

Ante este hecho Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), considera que el influencer convertido en pugilista ya se ganó un lugar de respeto en el ambiente, e incluso dejó abierta la posibilidad de que, en el futuro, pueda aspirar a una oportunidad por un título mundial.

Ryan García muestra su apoyo a Jake Paul para vencer a Joshua. Crédito: Lynne Sladky | AP

En ese sentido, Sulaimán fue contundente al expresar su postura en redes sociales, donde destacó la transformación y el aporte del estadounidense al deporte.

“Independientemente de lo que pase mañana en el ring, el mundo ahora debe respetar a Jake Paul. Un niño que conquistó las redes sociales y se enamoró del boxeo y ha entrenado tan duro como cualquiera y ha traído millones de nuevos fanáticos al deporte y está brindando una gran actividad a los boxeadores que pelean en sus carteleras. El boxeo gana”, expresó.

El presidente del CMB también hizo una distinción importante sobre el fenómeno de las funciones encabezadas por influencers. A su juicio, cuando estos eventos se organizan con seriedad y bajo normas claras, pueden convertirse en una herramienta positiva para el crecimiento del boxeo. No obstante, advirtió que la falta de regulación puede desvirtuar el espectáculo.

“Cuando se hace correctamente es buenísimo porque los youtubers e influencers tienen millones de seguidores y si ellos participan todas esas personas voltean a ver en nuestro deporte. Sin embargo, hay algunos eventos que se han organizado mal y sin tener los cuidados y las reglas”, resaltó el directivo en sus declaraciones.

McGregor pide que no se realice el Paul vs Joshua. Crédito: Lynne Sladky | AP

Para Sulaimán, la elección de Anthony Joshua como oponente no es casual ni un simple golpe mediático. Por el contrario, la interpreta como una prueba de que Paul está dispuesto a asumir riesgos reales dentro del ring y a medirse con la élite del boxeo profesional.

Esa decisión, según el dirigente, refuerza la credibilidad del youtuber como boxeador y eleva el valor simbólico del combate, al punto de que el respeto del público estaría garantizado más allá del desenlace. Así lo resumió con claridad:

“Esta es una gran demostración de que Jake Paul en esta ocasión está tomando una pelea riesgosísima y gane o pierda, se va a ganar el respeto del público”, concluyó.

Sigue leyendo:

–San Diego Padres acuerda extensión con Michael King

–Ángel Sepúlveda ya aspira ganar con Chivas de Guadalajara

–Anthony Joshua lanza advertencia a Jake Paul: “Tenemos licencia para matar”