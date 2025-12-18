Ángel Sepúlveda ya aspira ganar con Chivas de Guadalajara

El futbolista Ángel Sepúlveda ha llegado a la ciudad de Guadalajara con muchas ganas de sumar a las Chivas para la próxima temporada de la Liga MX, y así demostrar que está listo para mostrar su talento, hacer goles y aprovechar esta nueva oportunidad en su carrera como jugador profesional.

Estas declaraciones las realizó el delantero este miércoles tras su llegada al aeropuerto de la ciudad y no dudó en declarar que este es el mejor momento para afrontar el reto que tiene por delante.

“Nada más que estoy preparado para este reto, creo que me agarra en el mejor momento. Bueno, nunca me agarró un mejor momento como este, por eso que acepté este reto”, comentó Sepúlveda con entusiasmo, dejando claro su compromiso y confianza en este nuevo capítulo.

Ángel Sepúlveda expresa su emoción al poder jugar nuevamente con la selección mexicana. Crédito: Diego Padilla | Imago7

El jugador se convierte en el segundo refuerzo de las Chivas para el torneo Clausura 2026 de la Liga MX, luego de la llegada de Brian Gutiérrez. Ahora, el delantero deberá someterse a las pruebas físicas y médicas pertinentes antes de firmar su contrato y ser oficialmente anunciado como parte del equipo rojiblanco.

“Bueno, primero, buenas tardes, gracias por el recibimiento, y, bueno, muy contento de volver a Chivas”, expresó en su llegada, mostrando su felicidad por regresar al club que lo vio iniciar su carrera profesional.

Una vez formalizado su fichaje, Sepúlveda viajará a Isla Navidad para integrarse a los entrenamientos que está realizando el club bajo la dirección de Gabriel Milito, quien será su nuevo técnico.

Ángel Sepúlveda. Foto: Imago7/Etzel Espinosa

Esta será su segunda etapa dentro de las Chivas Rayadas de Guadalajara, ya que en 2018 formó parte del equipo, aunque en ese entonces tuvo pocas oportunidades de jugar. Sin embargo, ahora regresa con más experiencia y con el objetivo de ganarse un lugar en el once titular.

Su llegada también significa una competencia intensa para ser el máximo goleador del equipo, ya que tendrá que enfrentarse a figuras como Armando González, quien recientemente se coronó como el máximo goleador de la Liga MX, y Ricardo Marín, quien regresó al club tras su préstamo en Puebla.

Durante el torneo Apertura 2025 de la Liga MX, Chivas logró avanzar hasta la Liguilla en la sexta posición de la tabla de clasificación con un total de 29 puntos y posteriormente cayeron eliminados ante la Máquina de Cruz Azul en los cuartos de final de la competencia.

