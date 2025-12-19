San Diego Padres acuerda extensión con Michael King

San Diego Padres decidió apostar fuerte por uno de los brazos más confiables de su rotación y cerró un acuerdo para asegurar la continuidad del derecho estadounidense Michael King con un contrato por tres temporadas y $75 millones de dólares que lo ratifica como una de las piezas claves del equipo.

La información la dio a conocer el periodista de MLB.com, Mark Feinsand, quien conversó con una fuente vinculada a la operación en la que se estuvo trabajando durante las últimas semanas; aunque todavía el acuerdo no se ha hecho de manera oficial por parte del equipo de las Grandes Ligas.

El pacto contempla cláusulas favorables para el jugador, quien podrá optar por rescindir el vínculo una vez finalizadas cualquiera de las dos primeras campañas. De esta manera, King conservará el control sobre su futuro a corto plazo si así lo desea.

San Diego Padres starting pitcher Michael King works against a San Francisco Giants batter during the second inning of a baseball game Wednesday, April 30, 2025, in San Diego. (AP Photo/Gregory Bull)

El convenio incluye un bono de firma de $12 millones de dólares, que será distribuido a lo largo de los tres años. En cuanto a los salarios, el pitcher percibirá $5 millones en 2026, para luego pasar a cobrar $28 millones en 2027, temporada en la que recibiría además una compensación adicional de cinco millones si decide salir del contrato.

En 2028 su sueldo ascendería hasta los $30 millones. En términos prácticos, el acuerdo le permite a King elegir entre un año por $22 millones, dos por 45 o completar los tres por el total pactado.

La consolidación de King como abridor titular no fue inmediata debido a que recién hacia el cierre de la campaña 2023 con los Yankees fue cuando empezó a tener oportunidades regulares desde el inicio de los juegos. Ese proceso terminó de potenciarse tras su llegada a los Padres en el intercambio que envió al dominicano Juan Soto a Nueva York en diciembre de ese año.

San Diego Padres starting pitcher Michael King works against a Colorado Rockies batter during the first inning of a baseball game, Wednesday, May 15, 2024, in San Diego. (AP Photo/Gregory Bull)

Su explosión definitiva llegó en 2024, cuando ya con 29 años se transformó en una pieza clave de la rotación de San Diego gracias a su capacidad de manejar a los rivales desde la lomita.

En esa temporada abrió 30 partidos, trabajó 173.1 entradas y cerró con marca de 13-9 y una efectividad de 2.95, la cuarta mejor de la Liga Nacional. Además, registró un EFE+ de 139, ponchó a 201 bateadores y fue reconocido con un lugar en el segundo equipo All-MLB y de finalizar séptimo en la votación al Cy Young.

El 2025 parecía encaminarse de manera similar, con una efectividad de 2.59 en sus primeras diez aperturas. Sin embargo, una inflamación en el hombro derecho lo envió a la lista de lesionados a finales de mayo, retrasando su regreso hasta el 9 de agosto. Aquella noche solo pudo lanzar dos innings antes de volver a ser inhabilitado, esta vez por molestias en la rodilla izquierda, lo que lo mantuvo fuera de acción durante otro mes.

Sigue leyendo:

–Cade Cowell regresa a la MLS con el New York Red Bulls

–Anthony Joshua lanza advertencia a Jake Paul: “Tenemos licencia para matar”

–Conmebol reveló la fecha para la Finalissima entre Argentina y España