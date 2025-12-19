Sylvia Pasquel desmiente rumores sobre la demolición del teatro Silvia Pinal

El teatro Silvia Pinal, en los últimos días, ha acaparado los principales titulares del mundo del entretenimiento debido a que se comenzó a rumorar que aparentemente lo iban a demoler para darle paso a otra estructura. Por ello, su hija Sylvia Pasquel decidió aclarar lo que está ocurriendo en el lugar, ya que procedieron a cerrarlo de forma temporal.

“Que vean movimiento de gente sacando cosas no significa que estemos vaciando el recinto. Estamos sacando lo que ya no sirve para meter equipo nuevo. ¿Cómo quieren que el teatro sea de primer nivel si no lo arreglamos?“, dijo durante un encuentro con los medios de comunicación.

La actriz mencionó que las especulaciones son completamente falsas y que las personas que han visto en el lugar con ciertos movimientos no quieren decir que hay un cierre definitivo, sino que requieren de algunas modificaciones que están realizando, pero mientras estuvo abierto no podían llevarlas a cabo. Detalló que era de estricta emergencia realizar este proceso en el lugar donde han decidido seguir destacando la trayectoria artística que ofreció su madre.

“Definitivamente, es una mentira absoluta. No entiendo de dónde sacan que vamos a vender para hacer departamentos. Nadie está pensando en derrumbar, ni tirar, ni vender el teatro de mi mamá; mis hermanos y yo estamos en el mismo canal y no hay pleitos por el inmueble”, destacó la hija de Silvia Pinal.

Pasquel aprovechó la ocasión para informar que entre sus parientes no existe ningún tipo de problema legal acerca del recinto, donde solo quieren seguir destacando los grandes logros que tuvo la mexicana que falleció hace un año. Agregó que su mamá, en vida, hizo todo lo que estuvo a su alcance para poder lograr tener un lugar como ese, y el deber de sus hijos es seguir haciendo todo lo posible para que se mantenga en buenas condiciones para aquellos que deseen acercarse al sitio a disfrutar.

No quiso finalizar su intervención sin antes agregar que no se preocupen porque pretenden hacer que siga funcionando durante un largo tiempo, mientras esté al alcance de sus manos y las de sus hermanos: “Mi mamá trabajó mucho por este lugar y lo menos que podemos hacer es mantenerlo vivo y digno para el público que tanto la quiso. Dejen de inventarnos cosas; el teatro va a durar muchos años”.

Sigue leyendo:

· Sylvia Pasquel recuerda a Silvia Pinal en el primer aniversario de su partida

· Sylvia Pasquel planifica un homenaje a Silvia Pinal a un año de su partida física

· Sylvia Pasquel habla de los problemas de salud de Alejandra Guzmán