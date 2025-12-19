Tres razones por las que diciembre es ideal para comprar tu nuevo vehículo

Para muchos expertos, diciembre es considerado el mes dorado para adquirir un vehículo, ya que justo en estas fechas, hacen un último gran esfuerzo por cumplir sus metas anuales. Con atractivos descuentos y condiciones financieras favorables, que permiten comprar a precios competitivos.

Además, en esta temporada del año, varias tendencias recurrentes de la industria convergen, creando condiciones favorables que inevitablemente te permiten ahorrar dinero. Para conocer mejor las ventajas que existen en el mercado automotriz durante esta temporada, los expertos en automóviles de Edmunds señalan tres razones clave que debes saber:

Cuotas de ventas de fin de año e incentivos para concesionarios

Los fabricantes y concesionarios operan con objetivos anuales, y diciembre es el mes en el que realizan el mayor esfuerzo para cumplirlos. De acuerdo con datos de Edmunds, históricamente el mes de diciembre es cuando se ofrecen los mayores descuentos promedio sobre el precio de venta sugerido por el fabricante, tanto para autos nuevos como usados.

Si bien, la pandemia alteró esta tendencia, disparando los precios de los autos nuevos durante todo el año, este bache se ha estabilizado desde 2022. Desde entonces, conforme se acerca el fin de año, los fabricantes de automóviles y sus redes de concesionarios aumentan sus promociones, ofrecen incentivos de reembolso, ofertas de financiamiento y rebajas de precios para ayudarles a alcanzar sus objetivos de ventas y cerrar el año con fuerza.

En este contexto, los compradores de autos deben aprovechar, si tomaron la decisión de comprar un auto, ya que hay más probabilidades de encontrar un concesionario dispuesto a hacer un trato, incluso si es menos rentable.

Incluso, si esperas hasta la última semana del año, tomarás a los concesionarios contra la pared, para cumplir con sus metas de venta, tanto mensuales como anuales, por lo que de acuerdo con las estadísticas de Edmunds, es cuando se ofrecen los mayores descuentos del año.

“Piense en ello como la versión de la industria automotriz de una cuenta regresiva para las liquidaciones, donde cada venta cuenta un poco más”, señalan los expertos.

Aprovecha liquidaciones de inventario del año saliente y ofertas de liquidación

En los próximos días, es cuando las concesionarias comienzan a recibir los modelos nuevos, al tiempo que los concesionarios tienen todavía vehículos de modelos anteriores y necesitan darles salida.

Estos modelos anteriores se han depreciado con el cambio de año y siguen ocupando espacio, por lo que normalmente reciben atractivos descuentos, ya que en algunos estados, los concesionarios están obligados a pagar un impuesto sobre el valor de su inventario a partir del 1 de enero.

SI bien, no lo revelan a los compradores, este es un motivo de gran preocupación, conforme se acerca el 31 de diciembre, especialmente para los vehículos que llevan 90 días o más en el concesionario.

De acuerdo con Edmunds, los vehículos del año modelo anterior o aquellos con cambios mínimos suelen recibir mayores incentivos para acelerar las ventas. Para este punto del año, los gerentes de ventas consideran que los vehículos que no se han vendido son inventario “imprescindible para liquidar” y reciben mayores descuentos.

Además, si eres flexible en cuanto a equipamiento, acabados o color, el ahorro será todavía mayor. Si el vehículo que deseas no ha cambiado mucho de un año a otro, puedes hacerte de un auto nuevo, prácticamente igual a un último modelo, pero a un precio mucho más bajo.

Más apalancamiento financiero en diciembre

Más allá de las reducciones de precios, esta oficina señala que los fabricantes de automóviles y sus líneas de financiamiento suelen ofrecer tasas de interés más bajas, plazos más largos para pagar o mejores ofertas de arrendamiento a fin de año.

Por ejemplo, un fabricante de automóviles podría ofrecer una financiación especial al 0% en ciertos vehículos para compradores calificados. Un financiamiento del 0% o el 2%, supone un gran ahorro respecto a la tasa de financiamiento estándar actual del 6% al 7%.

Para los compradores que han investigado a fondo (obtuvieron la preaprobación, identificaron las versiones que desean considerar y están listos para firmar), este momento es el correcto, tanto para obtener un precio de compra más bajo y un menor costo del financiamiento. Además, un concesionario puede tener varios ejemplares del mismo modelo, algunos de los cuales han estado en inventario por un periodo prolongado.

Cada día que un auto permanece sin vender le cuesta más al concesionario. Esto crea una motivación adicional para venderlo lo antes posible.

En resumen, no se trata solo de cuándo comprar, sino de qué auto específico te interesa. La combinación adecuada de tiempo, financiación y flexibilidad puede hacer que las ofertas de diciembre sean aún más gratificantes, concluye Edmunds, pero insiste en comenzar el proceso de compra con antelación para tener una mejor capacidad de selección y evitar una decisión precipitada.

