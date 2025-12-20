Anthony Joshua dejó con doble fractura de mandíbula a Jake Paul tras KO

Anthony Joshua dio knockout a Jake Paul y le dejó una doble fractura de mandíbula, según puso el youtuber en redes sociales.

“Doble fractura de mandíbula”, escribió en Instagram. “Denme a Canelo en 10 días”. En otra publicación desde lo que parecía ser una habitación de hospital, agregó: “Gracias por todo el apoyo, estoy bien”.

Joshua finalizó la pelea de peso pesado con un potente puñetazo a la mandíbula de Paul, enviando al estadounidense a la lona por cuarta y última vez en el sexto round. Paul recibió el conteo mientras luchaba por ponerse de pie.

19,600 personas se dieron cita en el Kaseya Center de Miami para ser protagonistas del knockout del boxeador inglés a Jake Paul.

The moment Anthony Joshua knocked Jake Paul out! #JakeJoshua pic.twitter.com/TiP0ovbpzf — Netflix (@netflix) December 20, 2025

El video del knockout, compartido por Netflix, alcanzó más de 10 millones de visualizaciones. “Netflix & Chill”, escribió Joshua tras la victoria por knockout ante el estadounidense.

Anthony Joshua le da méritos a Jake Paul por intentar pelear

Anthony Joshua fue claramente superior a Jake Paul, a quien tumbó hasta tres veces antes del golpe final.

El inglés felicitó a Paul por levantarse una y otra vez e intentar pelear contra un ex-campeón de peso pesado.

“Tomó un poco más de lo esperado, pero la derecha finalmente encontró su objetivo”, dijo Joshua. “Jake Paul lo ha hecho muy bien esta noche. Le doy todo el crédito. Se levantó una y otra vez. Respeto a Jake por intentarlo una y otra vez. Se enfrentó a un verdadero luchador esta noche”.

Con la victoria, Joshua ahora puede aspirar a recuperar el título de peso pesado que perdió contra Oleksandr Usyk.

Joshua también ha hablado de un combate largamente discutido con su compatriota y excampeón Tyson Fury. Sin embargo, Fury está actualmente retirado tras derrotas consecutivas ante Usyk en 2024.

“Lo di todo”, dijo Paul. “Anthony es un gran luchador y me dieron una paliza, pero de eso se trata este deporte. Pero voy a volver y seguir ganando”.

