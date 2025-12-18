Canelo Álvarez se consagra en el top 10 de los mejores boxeadores del siglo XXI

La figura de Saúl Álvarez ha recibido un nuevo respaldo a su legado profesional tras la publicación del ranking histórico de la revista The Ring, que evalúa el desempeño y el impacto de los peleadores desde el año 2000 hasta la fecha.

En este selecto grupo, el boxeador mexicano aparece dentro de los primeros 10 en lista, reafirmando que su carrera trasciende los títulos actuales para situarse en la conversación de los mejores de la historia contemporánea.

La prestigiosa publicación fundamenta la inclusión de Álvarez no solo por su capacidad para conquistar campeonatos mundiales en cuatro categorías distintas, sino también por su hito histórico al convertirse en el primer campeón indiscutido de peso supermediano.

Top 10 P4P Fighters of the 21st Century 🥊



Do y’all agree with the list? 🤔 pic.twitter.com/NRYPo2P0x1 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 12, 2025

Los analistas de la revista destacan que la regularidad del tapatío y su disposición para enfrentar a rivales de primer nivel de forma constante lo han mantenido como la cara global del boxeo durante más de una década.

Este reconocimiento coloca al “Canelo” en el mismo escalafón de figuras icónicas como Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao, quienes encabezan este listado. Para la crítica especializada, el mérito de Álvarez reside en su evolución técnica y su impacto comercial, elementos que han definido la era moderna del cuadrilátero.

A pesar de los debates que suelen rodear sus combates, la distinción otorgada por The Ring subraya que su palmarés y su longevidad en la élite son argumentos incuestionables para su inmortalidad deportiva.

Con esta distinción Canelo asegura su nombre en los anales de la posteridad antes de que concluya su etapa como profesional, reafirmando que su influencia en el deporte ha sido un pilar fundamental para el boxeo en el siglo XXI. La mención llega en un momento donde el peleador continúa buscando retos que sigan expandiendo su currículum frente a las nuevas generaciones de campeones.

