La millonaria factura de Mets y Yankees tras romper el tope salarial de MLB

Las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) confirmaron que el impuesto de lujo alcanzó cifras históricas en la temporada 2025, con nueve equipos superando el umbral y un total de $402.6 millones de dólares recaudados, el monto más alto jamás registrado.

Dentro de ese grupo, New York Mets y New York Yankees encabezan la lista y serán los clubes que más paguen por exceder el límite salarial.

El impuesto de lujo se aplica a partir de una nómina superior a $241 millones de dólares, con tasas progresivas que pueden llegar hasta el 110% para los equipos reincidentes que superan los 301 millones.

Mets, Yankees, Dodgers, Phillies y Rangers se encuentran en esa categoría por tercer año consecutivo o más.

Mets y Yankees, en la cima del gasto

La nómina de los Mets alcanzó 346.7 millones de dólares, incluyendo compensaciones no monetarias para Juan Soto, como el uso de un palco de lujo, boletos premium y seguridad personal. Los Metropolitanos deberán pagar $91.6 millones de dólares detrás de los Dodgers de Los Ángeles.

Por su parte, los Yankees registraron una nómina de $319.5 millones y deberán pagar $61.8 millones de dólares en impuesto de lujo, una de las cifras más altas en la historia del sistema.

Top 5 de equipos con mayor nómina (base del impuesto de lujo)

Los Angeles Dodgers – 417.3 millones de dólares

New York Mets – 346.7 millones de dólares

New York Yankees – 319.5 millones de dólares

Philadelphia Phillies – 314.3 millones de dólares

Toronto Blue Jays – 286.1 millones de dólares



En términos de impuesto a pagar, detrás de los Yankees aparecen Philadelphia (56.1 millones) y Toronto (13.6 millones), seguidos por San Diego, Boston y Houston con montos menores. El dinero del impuesto deberá ser abonado a MLB antes del 21 de enero.

