‘La peor pesadilla del mundo’: Raúl de Molina habla de su experiencia como juez en concursos de belleza

Raúl de Molina, presentador del programa de televisión El Gordo y la Flaca, contó que la experiencia de ser jurado en un concurso de belleza no es nada agradable por todo lo que conlleva.

“He estado en Miss Universo, no he sido juez de Miss Universo, he sido juez de Miss Venezuela varias veces, de otros lugares, pero sí fui juez de Miss América que es el concurso más importante en Estados Unidos”, comentó.

El cubano recordó que cuando le tocó asumir este papel fue en Las Vegas y compartió con figuras como Kris Jenner.

Sin embargo, no era algo nada agradable debido a todos los controles que le pusieron como parte del protocolo de la organización.

“Cuando yo llegué ahí, eso era tan estricto que era la peor pesadilla del mundo. Cuando yo llegué a mi cuarto el segundo día, yo casi me pongo a llorar”, afirmó.

El cubano explicó que un agente del FBI le acompañaba hasta el baño para cuidar todo lo que hacía. “No podíamos salir del hotel, teníamos que ir por los sótanos, teníamos que ir a comer juntos, todo el equipo, con las esposas de los dueños de los casinos que nos invitaban”, afirmó.

Todo esto lo hacían con el fin de evitar favoritismos hacia ciertas candidatas o que los resultados de la coronación no fueran transparentes. “No podíamos hablar con absolutamente nadie por los primeros cinco días del concurso”, afirmó.

Lili Estefan, quien acompañó recientemente a su hija Lina Luaces en el Miss Universo, siente que en la edición del concurso este año fue muy distinto, pues las concursantes no solo pudieron compartir con sus familiares, sino también con el público que las esperaba en el hotel.

Raúl de Molina felicitó esta flexibilización, pero insistió en que fue terrible la vez en la que estuvo dentro de un comité de selección para elegir a una reina de belleza.

Sigue leyendo:

· Raúl de Molina explota contra su equipo de El Gordo y la Flaca por difundir rumores de Angélica Vale

· Raúl de Molina se defiende de sus comentarios sobre el nuevo alcalde de Nueva York

· Raúl de Molina le reclama a Clarissa Molina por comentario acerca del divorcio de Angélica Vale