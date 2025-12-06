Las vacaciones de Raúl de Molina por Hawái con su familia: ‘Nuestro lugar favorito’

Raúl de Molina, presentador de El Gordo y la Flaca, visitó Hawái con su esposa Mily y su hija Mía, en un viaje del que han compartido detalles en su cuenta en Instagram.

Las publicaciones han demostrado lo bien que la han pasado en familia, recorriendo el que, aseguran, es uno de sus destinos predilectos.

Esta semana, el conductor de TV escribió: “En las islas de Hawái. Visitando varias de ellas. Nuestro lugar favorito en el mundo. Viniendo aquí por más de 30 años”.

En otro reel que subieron, se vio al cubano-estadounidense disfrutar de una piscina en este paradisíaco lugar. “Sol, arena y mar en Hawái”, escribió el famoso en otra de las publicaciones que hizo.

Raúl de Molina también captó un espectacular atardecer, un momento que no dudaron en inmortalizar con videos y fotos.

Para describir lo que vivieron, el conductor del show de entretenimiento de Univision escribió: “Sunset in Hawái. Qué belleza de naturaleza. Noche tras noche, la caída del sol es más bella que la noche anterior”.

Los usuarios en redes sociales reaccionaron a este contenido con mensajes como: “Hermoso, disfruten mucho”, “Me encanta Hawái”, “Bella familia. Dios los bendiga”, “Familia linda, que Dios los bendiga siempre”, “Se te extraña en El Gordo y la Flaca, Raúl”, “Adoro a tu familia. Me encanta cómo se van de parranda (viajes) todos juntos”.

Otros comentarios que se leyeron fueron: “Quiero volver”, “Me encanta, hermoso”, “Me fascina Hawái”, “Señor Raúl es un privilegio saludarlos y déjeme decirle lo bendecido que es usted con su hermosa hija y su fiel esposa, yo creo que Dios le dio una familia especial por ser hijo único y así nunca se quedaría solo bendiciones y su hija es excepcional, que disfruten”.

