Lili Estefan, tras la infidelidad de su exesposo, compartió con él y su novia en Tailandia

Lina Luaces estuvo como invitada en el pódcast “Claríssima”, que es conducido por la dominicana Clarissa Molina. Durante la íntima conversación, abordaron temas como su participación en el Miss Universo, pero sorprendió al revelar que, después de ocho años de separación, su mamá, Lili Estefan, y su padre, Lorenzo, se reencontraron en Tailandia.

Sin embargo, no todo quedó ahí, porque Lorenzo estaba en compañía de su pareja sentimental, con quien, además, le fue infiel a la presentadora de televisión. Pero Lina quedó impresionada cuando su madre le comentó que ella estaba comiendo con su progenitor y también con la novia de él; momento que, además, le generó mucha tranquilidad tras cómo terminaban las cosas.

“Yo los llamé un día y me dice mi mamá: ‘Estoy aquí almorzando con tu papá y su novia’… Casi se me salen las lágrimas de felicidad porque yo dije ‘¿qué?’, y sin yo decirles nada, sin yo preguntarles ‘por favor, haz esto por mí…’. Creo que ellos sabían que eso me iba a dar mucha paz, y la pasaron súper bien; y mi papá luego nos llamaba (y nos preguntaba) ‘¿qué están haciendo para ir y salir con ustedes?’“, le contó a la conductora.

La hija de Lili Estefan recordó que, mientras estuvieron en Tailandia, tuvo la oportunidad de compartir con ellos sin ningún tipo de discordia, al tiempo que destacó que, en esos momentos, su progenitor siempre estuvo al lado de su compañera: “Un día desayuné con mi mamá, mi papá y su novia, nosotros cuatro; era algo que yo nunca pensé que iba a pasar en mi vida”.

Lili y Lorenzo se separaron en el año 2017; no obstante, fue en el 2020 cuando lograron concretar su divorcio. Recordemos que, durante el tiempo que estuvieron casados, tuvieron a dos hijos: la hembra, que es Lina, y el varón. El vínculo amoroso finalizó dado que, después de haber estado juntos por más de dos décadas y media, él le fue infiel a la madre de sus hijos.

“A Lorenzo lo encuentra un paparazzi con otra mujer. El paparazzi no solo había ofrecido las fotos a mi casa y Univision, también a otros medios. Me dijeron que él tenía más información, es decir, no fue una [cuestión] de una sola vez… [y] la última en enterarme era yo”, comentó la presentadora de “El Gordo y la Flaca”.

