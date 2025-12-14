Deuda de tarjetas de crédito 2025: ¿Qué estados tienen los peores saldos?

El informe 2025 del Banco de la Reserva Federal de Nueva York reveló que la deuda de tarjetas de crédito en EE.UU. alcanzó una cifra récord de $1.21 billones de dólares en 2025. Mientras que por estado, el Informe de la Industria Crediticia de TransUnion publicado en septiembre de 2025 indica que los estados con mayores niveles de endeudamiento son Washington, D.C. y Alaska. Por su parte, Wisconsin es donde se reportan los niveles más bajos.

Esta cifra, además es una señal preocupante de la vulnerabilidad financiera que enfrentan para millones de hogares, ya que significa riesgos potenciales para que las familias alcancen una estabilidad económica más amplia.

Estados con los saldos de tarjeta de crédito más altos

Washington D.C. es el estado que mantiene el saldo promedio más alto con $7,684, que reflejan los altos costos de vida en el país y líneas de crédito más grandes.

🇺🇸 Estados Unidos afronta un encarecimiento récord del crédito al consumo: los intereses medios de las tarjetas de crédito alcanzan el 22,25%, cerca de máximos históricos, mientras la deuda acumulada roza los 1,2 billones de dólares.



Desde la pandemia, los tipos superan el 20% y… pic.twitter.com/ijzmSDn9Sv — José Manuel García Suárez (@JoseMaGarciaSua) December 8, 2025

Alaska ocupa el segundo lugar con $7,683, una tendencia que tiene que ver con precios más altos y menos opciones de banca minorista local. Por su parte, Hawaii ocupa el tercer lugar con $7,330 promedio.

Estados costeros como California, Nueva Jersey y Maryland también muestran saldos superiores al promedio, debido a que en ellos se generan mayores ingresos, pero también con un mayor gasto. En el caso de Nueva York, el saldo promedio es de $6,700, ligeramente por encima del promedio nacional, que es de $6,500 dólares.

Estos estados también suelen tener líneas de crédito más altas: Washington D.C. reporta más de $34,000 por consumidor en promedio. Por el contrario, los estados con saldos promedio más bajos suelen tener una menor disponibilidad de crédito, por ejemplo Mississippi, con poco más de $19,000.

Estados Unidos está en bancarrota

Récord de 18,6 billones de dlls en deuda familiar

13,1 billones de dlls en hipotecas

1,7 billones de dlls en préstamos para autos

1,7 billones de dlls en préstamos estudiantiles

1,2 billones de dlls en deuda de tarjetas de crédito — VROMO (@vromo) November 22, 2025

Destaca que más del 80% de los consumidores en casi todos los estados tienen cuentas rotativas activas, lo que demuestra cuán extendido sigue siendo el uso de tarjetas de crédito.

Del otro lado de la gráfica, Wisconsin reportó el saldo promedio más bajo, de $5,206, seguido de Iowa y Virginia Occidental con saldos inferiores a $5,500, lo que confirma un uso más conservador del crédito en estas regiones, así como un menor nivel de ingreso.

Además, estos estados destacan por el sólido comportamiento de pago de sus habitantes, que mantienen porcentajes más altos de cuentas en situación positiva en las cuentas rotativas.

¿Qué implica el incremento en el endeudamiento récord para tarjetas de crédito?

Las cifras, a nivel macro, también señalan un dato preocupante: los $1.21 billones de dólares que registra la deuda en tarjetas de crédito es una cifra récord y, de acuerdo con otros reportes que alcanzan hasta $1.33 billones para el tercer trimestre de 2025 pueden presentar un riesgo importante para las personas que los solicitan, como para la economía en general:

Implicaciones a nivel familiar

Mayor estrés financiero: El aumento de la deuda indica una creciente presión sobre los hogares estadounidenses para mantenerse a flote, por lo que tienen que recurrir a la deuda para cubrir sus gastos de manera mensual

El aumento de la deuda indica una creciente presión sobre los hogares estadounidenses para mantenerse a flote, por lo que tienen que recurrir a la deuda para cubrir sus gastos de manera mensual Tasas de interés elevadas: El saldo promedio por consumidor ha aumentado y cada cliente tiene que enfrentar tasas de interés más altas, sobre todo las de tarjetas de crédito, que superan el 24% en promedio en el tercer trimestre de 2025. Esto dificulta la amortización del capital, para que los clientes puedan pagar sus deudas

El saldo promedio por consumidor ha aumentado y cada cliente tiene que enfrentar tasas de interés más altas, sobre todo las de tarjetas de crédito, que superan el 24% en promedio en el tercer trimestre de 2025. Esto dificulta la amortización del capital, para que los clientes puedan pagar sus deudas Dificultad para pagar las deudas: Con altas tasas de interés y saldos crecientes, a los consumidores difícilmente pueden liquidar sus deudas, ampliando el riesgo de un posible ciclo de endeudamiento a largo plazo

Con altas tasas de interés y saldos crecientes, a los consumidores difícilmente pueden liquidar sus deudas, ampliando el riesgo de un posible ciclo de endeudamiento a largo plazo Consecuencias legales: La falta de pago puede provocar multas, penalizaciones por mora, aumento de la tasa de interés y hasta demandas judiciales, que podrían derivar en embargos de salario o cuentas bancarias. Además, la deuda puede permanecer en el informe crediticio hasta por 7 años, perjudicando la calificación crediticia

La falta de pago puede provocar multas, penalizaciones por mora, aumento de la tasa de interés y hasta demandas judiciales, que podrían derivar en embargos de salario o cuentas bancarias. Además, la deuda puede permanecer en el informe crediticio hasta por 7 años, perjudicando la calificación crediticia Reducción del poder adquisitivo: Conforme aumenta la deuda, una porción mayor de los ingresos de los hogares se destina al pago de deudas e intereses, reduciendo su capacidad para gastar en otros bienes y servicios, o para ahorrar para emergencias u otros proyectos de largo plazo

Implicaciones macroeconómicas

Estrés económico: El nivel récord de deuda, impulsado en parte por el gasto navideño y la inflación persistente, indica que muchos consumidores deben recurrir al crédito para cubrir gastos cotidianos y mantener su nivel de vida

El nivel récord de deuda, impulsado en parte por el gasto navideño y la inflación persistente, indica que muchos consumidores deben recurrir al crédito para cubrir gastos cotidianos y mantener su nivel de vida Inestabilidad financiera: Un alto nivel de deuda de consumo, combinado con un entorno de recesión económica o un aumento significativo del desempleo, podría aumentar las tasas de morosidad y provocar inestabilidad en el sistema financiero, con graves pérdidas para los bancos

Un alto nivel de deuda de consumo, combinado con un entorno de recesión económica o un aumento significativo del desempleo, podría aumentar las tasas de morosidad y provocar inestabilidad en el sistema financiero, con graves pérdidas para los bancos Impacto en el crecimiento económico: El consumo es un motor clave de la economía estadounidense. Si los consumidores están sobreendeudados y limitan su gasto futuro para pagar deudas, esto podría entorpece el crecimiento económico general

