El impulso del consumidor se enfría: análisis del gasto en noviembre

En noviembre, el gasto en tarjetas de crédito y débito por hogar creció solo un 1.3% interanual, una desaceleración notable en comparación con el 2.4% alcanzado en octubre, de acuerdo con datos agregados de tarjetas de Bank of America.

Esta tendencia revela patrones de consumo cada vez más cautelosos entre los hogares estadounidenses, con un gasto ajustado estacionalmente (SA) por hogar estable mes a mes (MoM), tras una sólida racha de aumentos en los cinco meses anteriores

El impulso del consumidor se enfría en noviembre

El reporte del Bank of America Institute (BofA en inglés), indica que el gasto en servicios en general cayó en noviembre, aunque mantiene un último trimestre sólido. Mientras que por categorías el gasto minorista, excluyendo gasolina y restaurantes, se mantuvo estable respecto al mes anterior MoM. El gasto en viajes, incluidos aerolíneas y alojamiento, también se contrajo, lo que podría reflejar el impacto del cierre del gobierno.

A pesar de las recientes disminuciones, los ‘gastos discrecionales’ como viajes y entretenimiento han mostrado un crecimiento sólido en el último trimestre.

Las tendencias de gasto por ingresos siguen mostrando un patrón en forma de K: en noviembre, los hogares de bajos ingresos reportaron un crecimiento interanual de apenas 0.6% en su gasto medio total de tarjetas en tres meses, frente a un aumento del 2.6% para los hogares de mayores ingresos.

Aunque los incrementos del gasto se suavizaron en todos los grupos de ingresos en noviembre, los hogares de ingresos medios reportaron un crecimiento del gasto en 1.4% interanual frente al incremento interanual del 1.7% de octubre.

El gráfico muestra la evolución de precios en Estados Unidos, utilizando datos del Consumer Price Index (CPI) del Bureau of Labor Statistics (BLS), la agencia oficial que mide la inflación en ese país.



“En términos generales, los niveles de precios han aumentado un 74% desde el… pic.twitter.com/1XU9g81aJe — MΛRC VIDΛL (@marcvidal) November 17, 2025

Otro factor importante es el comportamiento del mercado laboral, incluso cuando el crecimiento salarial se ha estabilizado. El crecimiento de los salarios después de impuestos entre los hogares de ingresos bajos siguió por debajo del de los hogares de mayores ingresos. Sin embargo, la desaceleración del crecimiento salarial de menores ingresos durante el primer semestre parece haberse estabilizado.

Gastos navideños comienzan con estimaciones esperanzadoras

El gasto navideño, considerado el más importante del año, parece relativamente alentador hasta ahora. De acuerdo con Bank of America hay un crecimiento interanual del gasto en ‘artículos festivos’ del 4.9% hasta ahora, desde principios de octubre hasta el día después del Cyber Monday. Sin embargo, el gasto en los últimos siete días de este periodo reportó un crecimiento débil de apenas 2.7% interanual.

“Esta relativa debilidad puede deberse a que una proporción creciente del gasto navideño se ha trasladado a la venta online”, indica el estudio. “La comodidad de comprar de esta manera, combinada con que los minoristas comienzan sus promociones navideñas antes, puede estar animando a los consumidores a repartir sus compras durante un periodo más largo y temprano”.

En este sentido, el gasto en artículos navideños, registró un patrón en forma de ‘K’ en los distintos grupos de ingresos. “Los hogares de ingresos bajos han tenido un crecimiento del gasto relativamente saludable, pero están rezagados respecto a los hogares de ingresos medios y altos. También mostró un crecimiento más débil del gasto en vacaciones en la semana hasta el Cyber Monday”, señala el reporte.

En cuanto al comportamiento por grupos de edad, los hogares de la Generación X han mostrado el crecimiento más débil en el gasto navideño, posiblemente como efecto de las presiones en aumento por el costo de la vida, así como el gasto por el cuidado de los familiares más jóvenes como mayores.

🎄 Los aranceles golpean la decoración navideña de este año, según reporte: "Todo está más caro".



Informa: @RomiDeFrias.



Los detalles 👉 https://t.co/D1vvSW4qTT pic.twitter.com/kR1YQlxKkg — Univision Noticias (@UniNoticias) December 13, 2025

Los consumidores son sensibles al precio de las mercancías

La mayor parte del crecimiento en las ventas durante el inicio de la temporada navideña parece estar impulsada por más transacciones, con un gasto medio por transacción en artículos festivos con unos pocos cambios, lo que indica que los consumidores en realidad hacen más compras en lugar de simplemente gastar más.

Esta tendencia es reflejo de que los consumidores gastaron más interanualmente en las tiendas de productos generales, pero realizaron ligeramente menos compras, mientras que el gasto en bienes duraderos navideños disminuyó y las transacciones disminuyeron aún más.

“En nuestra opinión”, señala el BofA, “parece que los consumidores se están volviendo más sensibles al precio y selectivos esta temporada, especialmente por la inflación persistentemente elevada y el posible aumento de precios debido a los aranceles”.

Y agrega: “los compradores suelen tener un objetivo de gasto total en mente para regalar, así que ante precios más altos están ahorrando. También podría ser que algunos minoristas estén trasladando algunos aumentos en los costos a los consumidores.

¿Los consumidores recurren más al crédito en esta temporada?

Ante el aumento en el costo de la vida, los datos internos de Bank of America sugieren que la cuota del gasto total en tarjetas de crédito frente a débito se ha mantenido sin cambios en noviembre, en comparación con el mismo periodo de 2024. Esto también ocurre con el gasto minorista total.

Donde sí hay un crecimiento es en la modalidad ‘compra ahora, paga después’ (BNPL) durante la temporada navideña.

“Sin embargo, parte de este crecimiento estaría más relacionado con la comodidad del consumidor que con la dependencia del crédito”, explica BofA e indica que el valor global de las transacciones BNPL en relación con el gasto total en tarjetas de crédito y débito fue bajo en todos los grupos de ingresos en noviembre.

En cambio, parte de este gasto ha sido solventado por los ahorros de los compradores, con un aumento de al menos 5% respecto a los plazos ajustados por inflación de 2019 y, aunque los depósitos siguen disminuyendo, la reducción ha sido a un ritmo mucho más lento que en años.

