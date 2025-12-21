Anthony Hopkins estuvo interesado en una mansión de los Hamptons y ahora ha sido demandado

El actor Anthony Hopkins ha hecho molestar a la viuda de Len Riggio, fundador de la cadena de librerías Barnes & Noble. La mujer asegura que el actor dijo que compraría la casa, pagó miles de dólares para reservarla y poco antes de firmar el contrato canceló la transacción.

Supuestamente, Hopkins y su esposa Stella pagaron $750,000 dólares como reserva de la propiedad que está ubicada en Bridgehampton, en Long Island, Nueva York.

La molestia de la viuda del fundador de Barnes & Noble ha llegado al punto de presentar una demanda ante la Corte Suprema de Manhattan, donde se explica que la familia Hopkins había accedido a pagar $7.5 millones de dólares y que “afirmaron que era importante cerrar rápidamente debido a la pérdida de su hogar en California en los incendios forestales”.

Cuentan que la cancelación del acuerdo se hizo a través de un correo electrónico enviado por el abogado de Hopkins. El mail decía: “Lamento mucho el aviso tardío, pero acabo de recibir una llamada diciendo que mis clientes deben posponer el cierre mañana debido a una emergencia de salud”. Los abogados aclaran que ese mismo día su representada pudo ver que el actor estuvo presente en el programa de televisión ‘Late Show with Stephen Colbert’, el cual se graba en vivo, con público, en el Teatro Ed Sullivan en Nueva York.

La propiedad que Hopkins estuvo a punto de comprar ocupa un lote de casi 2 acres y tiene una casa principal de 6,732 pies cuadrados distribuidos en siete dormitorios, seis baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Mientras la demanda ha sido presentada, el actor de 87 años ha estado promocionando el libro ‘We Did OK, Kid’, el cual llegó a librerías a inicios de noviembre. Este libro ha sido calificado como “sensacional, brillante en sus percepciones y desgarrador en sus tristezas” por ‘The Wall Street Journal’ y Peter Bradshaw de ‘The Guardian’ asegura que el libre mezcla “vulnerabilidad, terquedad y beligerancia”.

Por ahora, no ha dado declaraciones oficiales sobre el caso.

Sigue leyendo:

• Piden $6 millones de dólares por antigua casa de Gillian Anderson

• Quieren convertir antigua mansión de Michael Jordan en un museo inmersivo

• Piden $26 millones de dólares por antigua villa de Sophia Loren