Arrestan por segunda ocasión en un mes al excampeón de la NBA Isaiah Rider

Por segunda ocasión en un mes el excampeón de la NBA, Isaiah Rider, fue arrestado. De acuerdo con la cadena TMZ Sports, el exjugador de Los Angeles Lakers fue detenido por las autoridades debido a su incomparecencia en la corte.

Rider, que debía a asistir a una audiencia en la corte para enfrentar cargos relacionados con la violación a una orden de protección impuesta por su esposa, fue arrestado el pasado sábado 20 de diciembre.

Documentos judiciales citados por TMZ detallan que Rider no asistió a la audiencia en al corte el pasado 15 de diciembre. Su esposa Vanessa sí acudió y finalmente el juez determinó la extensión de la orden de protección.

Posteriormente, autoridades policiales de Arizona confirmaron que Rider fue arrestado, fichado y procesado en el centro de Retención Unificada Gilbert-Chandler por su incomparecencia en corte.

Se trata de la segunda detención en un mes para el exjugador de 54 años. El pasado 4 de diciembre fue detenido por la Policía en Gilbert, Arizona, acusado de un cargo de interferencia con procedimientos judiciales por violar la orden de protección.

Orden de protección en contra de Isaiah Rider

En julio de este año, Vanessa, esposa Rider, solicitó a la justicia una orden de protección por supuestas conductas agresivas de la exestrella de los Lakers.

La mujer detalló que en varias ocasiones el exjugador presentó actitudes agresivas, incluyendo un episodio en el que la amenazó con agredirla físicamente.

Según Vanessa, Isaiah le dijo: “Te van a dar una bofetada. Cállate antes de que derribe esta puerta y te golpee”. De acuerdo con su testimonio, la supuesta amenaza también fue extensible a su hijo de 15 años.

La versión de Isaiah Rider

A mediados de este año, Rider respondió negando los señalamientos y asegurando que se trataba de una retaliación por el exjugador haber presentado la demanda de divorcio.

“Niego las acusaciones. Ella hizo esto porque yo presenté la demanda de divorcio”. Registros judiciales citados por TMZ Sports confirmaron que Rider había solicitado el divorcio de Vanessa en noviembre de 2024.

A pesar del cruce de versiones, Vanessa logró obtener la orden de protección que prohibía a Isaiah tener contacto con ella o con su hijo, ni acercarse a la residencia familiar ni a la escuela del menor. La orden de protección sigue vigente gracias a la extensión del juez el pasado 15 de diciembre.

Isaiah Rider en la NBA

Jugó nueve temporadas en la NBA, destacando como uno de los escoltas con más explosividad y capacidad anotadora. Nació en Oakland, California, el 12 de marzo de 1971.

Tras pasar por Allen County Community College y Antelope Valley Junior College, Isaiah Rider se consolidó en la Universidad de Nevada, Las Vegas (UNLV), donde promedió más de 29 puntos por partido.

Fue elegido en el puesto 5 del Draft de 1993 por los Minnesota Timberwolves. En Minnesota jugó tres años y tuvo su mejor promedio con 20.4 puntos por partido en 1994-95.

En su temporada de novato (1993-94) había promediado 16.6 puntos y 4 rebotes. Ese año Rider fue campeón del concurso de clavadas de la NBA y lo incluyeron en el Mejor quinteto de rookies.

Fue traspasado a Portland (1996-1999), donde mantuvo buenos números (19.7 puntos en 1997-98), pero tuvo algunos problemas de disciplina. Posteriormente, jugó en los Atlanta Hawks (1999-2000), donde volvió a promediar casi 20 puntos por partido.

En la temporada 2000-01 se unió a Los Angeles Lakers, donde fue parte del equipo campeón junto a Shaquille O’Neal y Kobe Bryant. Tuvo un rol secundario y sus estadísticas bajaron a 7.6 puntos por partido.

No obstante, ganó el campeonato de la NBA en 2001 con los Lakers, aunque quedó fuera de la plantilla de playoffs. Cerró su carrera en los Denver Nuggets (2001-02), retirándose con apenas 30 años.



