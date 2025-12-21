Britney Spears disfruta de un paseo en yate en México junto a un hombre

Britney Spears fue vista este fin de semana disfrutando un paseo en yate por Baja California Sur, México, en un contexto en el que personas cercanas a ella siguen manifestando inquietud por su conducta y por el distanciamiento que mantiene con su familia.

De acuerdo con fotografías difundidas por Page Six, la artista, de 44 años, abordó una embarcación de lujo acompañada por un hombre con tatuajes, lo que generó rumores sobre un posible romance. No obstante, la propia “Princesa del pop” salió a desmentirlos y explicó que se trataba de un familiar.

“PD: No es un novio, es mi primo“, escribió, fiel a su estilo, junto a un comentario espontáneo: “¡Tengo los labios demasiado secos! ¡Necesito Carmex!“.

Durante su salida, Spears vistió un bikini rosa y lentes de sol de gran tamaño. También se le vio con un atuendo relajado que incluía una camiseta rosa con los hombros descubiertos y shorts de mezclilla blancos.

Más tarde, Spears publicó un video en el que aparece desatándose un bikini de color neón mientras habla del capitán de la embarcación.

“Tengo hambre, ¿qué se está cocinando?”, escribió para acompañar el clip, compartido el martes.

Aunque en las imágenes la cantante parece disfrutar del paseo, su salida dejó algunas señales de preocupación. Según el medio, Spears subió y posteriormente eliminó un video en el que aseguraba haberse lastimado durante el paseo.

“Me di una vuelta en el barco pero me lastimé“, afirmaba en esa publicación.

Esta salida ocurre apenas días después de que celebrara su cumpleaños número 44, en medio de un clima de aparentes tensiones con su familia. Fuentes citadas por el Daily Mail señalan que los conflictos se han intensificado en las últimas semanas.

“Ella no responde mensajes, no contesta llamadas y ni siquiera lee los directos“, declaró un familiar, quien subrayó que la única intención es comprobar que la cantante se encuentra bien.

Otra fuente describió la conducta reciente de Spears como “perturbadora” y reconoció que ya “no saben qué hacer a continuación“.

En meses recientes, la intérprete ha estado envuelta en situaciones que han encendido las alarmas: en noviembre fue captada saliendo de un bar de vinos con una copa de champaña, aunque su equipo aseguró que no consumió alcohol, y, semanas antes, fue vista manejando de forma errática tras pasar una noche con amigos.

