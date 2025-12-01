Britney Spears reaparece en Instagram y comparte mensaje sobre “tristeza y oscuridad”

Britney Spears reapareció en Instagram el pasado 7 de noviembre y, días después, compartió un mensaje extenso en el que habló sobre la importancia de escuchar a la “niña interior”, aprender de los momentos difíciles y encontrar belleza incluso en el dolor.

La estrella del pop, de 43 años, acompañó el texto con un video en el que se le ve bailando al ritmo de “Send My Love (To Your New Lover)”, de Adele, mientras sincroniza con versos como: “Tenemos que dejar ir a todos nuestros fantasmas. Ambos sabemos que ya no somos niños”.

“No he encontrado mi vestido de fiesta para este año. Reflexionar es bueno para el alma. A veces cuando ocurren cosas difíciles, de ellas pueden surgir cosas buenas y aprendemos. Aprendí que una expresión real, con emoción, habla en gran medida por todos nosotros”, expresó.

En una segunda parte del mensaje, la cantante profundizó sobre la fragilidad emocional y la relevancia de mantener viva la parte más sensible de uno mismo.

“Llámalo infantil, tonto, molesto. Crecemos para convertirnos en mujeres, pero ¿te atreves a conservar la parte más sensible del alma y permitirle rebelarse? La niña interior debe hablar en los momentos más vulnerables”, reflexionó.

Britney Spears también abordó sentimientos de pérdida, con una reflexión que muchos interpretaron como un guiño al título de su exitosa autobiografía, The Woman in Me.

“La tristeza y la oscuridad sobreviven para ayudarnos a comprender lo que es perder a alguien, y lo que es el dolor y el sufrimiento. A veces, a través del padecimiento, la fealdad y el sacrificio, pueden manifestarse cosas extremadamente raras y hermosas que se comparten”, escribió.

Sin embargo, al día siguiente, el 30 de noviembre, la artista decidió editar drásticamente el mensaje, reduciéndolo a una sola idea más simple: “Me sentí bonita con ese traje de baño, tengo que encontrar esos zapatos Mary Jane”.

La edición llamó la atención de sus fans, especialmente después de que desactivara su cuenta el pasado 2 de noviembre en medio de un conflicto público con su exesposo, Kevin Federline.

Federline publicó recientemente su libro You Thought You Knew, desatando una nueva ola de atención mediática hacia Britney Spears.

Sigue leyendo: