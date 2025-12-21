Miss Jamaica publica mensaje luego de accidente en Miss Universo: ‘Sigo recuperándome’

Gabrielle Henry, quien representó a Jamaica en el Miss Universo 2025, publicó un mensaje luego de permanecer hospitalizada varios días producto de una caída que sufrió en la preliminar del concurso que se celebró en Tailandia.

En una publicación en Instagram, la joven indicó: “Agradezco sinceramente a mi familia y amigos, por cada oración que mis compatriotas jamaicanos han hecho por mí y a quienes me acompañaron en momentos difíciles. Estoy agradecida con los equipos médicos que me atendieron en Tailandia, el equipo que me acompañó a casa, el personal del aeropuerto y los miembros de la Policía de Jamaica, quienes ayudaron a reducir el estrés del viaje”.

La modelo, de 28 años, agregó en su mensaje: “Como Miss Jamaica Universo 2025 y residente de Oftalmología, recuerdo que los momentos de oscuridad no disminuyen la visión, la refinan”.

Gabrielle también destacó la fuerza de Jamaica y por eso les indicó: “Mientras sigo recuperándome, me inspira la forma en que los jamaicanos se levantan, sin desanimarse, tras la adversidad. Con el tiempo, compartiré más. Por ahora, mi enfoque sigue siendo la sanación, el propósito y el servicio. Luz persistente”.

¿Qué se sabe del accidente que sufrió Gabrielle Henry?

El incidente ocurrió el 19 de noviembre de 2025 durante el desfile preliminar en traje de gala. Mientras Gabrielle caminaba por la pasarela, perdió el equilibrio y cayó desde el borde del escenario.

Aunque inicialmente se reportó que sus heridas eran leves, comunicados oficiales posteriores de la Organización Miss Universo (MUO) y de su familia confirmaron que su estado era mucho más serio.

La joven sufrió un sangrado cerebral que requirió su ingreso inmediato en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en Bangkok.

Al momento, el impacto fue lo suficientemente fuerte como para dejarla inconsciente.

