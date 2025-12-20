Raúl Rocha, copropietario del Miss Universo, enfrenta otra demanda

Raúl Rocha, copropietaria de la Organización Miss Universo, enfrenta un nuevo problema legal ya que lo demandan por presunto incumplimiento de pagos.

La demanda la encabeza Karen Celebertti, exdirectora de Miss Nicaragua, quien en febrero de este año acusó al certamen de no cumplir con los pagos que le correspondían luego de que fue contratada para sumarse al departamento de gestión de talento mundial.

El diario mexicano El Universal consiguió documentos legales de esta demanda, un caso que sigue en curso y que en junio derivó en un amparo admitido.

La acción legal va dirigida contra Legacy Equity Group, JKN Global Group y Raúl Rocha Cantú.

En el programa En Casa con Telemundo analizaron este nuevo hecho en contra del empresario mexicano, quien ha estado envuelto en otras averiguaciones en México.

“Recordemos que Karen Celebertti fue la directora de franquicia cuando Sheynnis Palacios ganó el Miss Universo. Luego de eso y por el asunto político que vive Nicaragua, Anne Jakkaphong, que es la que está ahora acusada en Tailandia, contrata a Karen Celebertti para ser parte de la organización Miss Universo trabajando desde la Ciudad de México. Tuvieron algún pleito y a raíz de eso, decidieron despedirla de la organización”, comentó Carlos Adyan.

El periodista boricua afirmó que la demanda no es nueva, pero ha tomado fuerza debido a todo el ambiente de escándalo que ha rodeado al concurso.

Chiky Bombom considera que todo lo que está pasando con el concurso es culpa de Raúl Rocha, pues debió ser más comedido y buscó foco con su empresa, algo que considera que no tuvo que darse de esa manera.

