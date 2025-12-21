Operación federal en varios estados de EE.UU. salva a 43 niños de traficantes sexuales

El Servicio de Alguaciles anunció la culminación de un operativo masivo en varios estados del país que logró la recuperación de 43 menores de edad que se encontraban en situación de peligro por traficantes sexuales. La movilización, que se extendió por 14 condados durante dos semanas, permitió desarticular redes de explotación y asegurar el retorno de las víctimas.

La operación federal se centró en localizar a “niños críticamente desaparecidos”, cuyas edades oscilaban entre 1 y 17 años. Según los informes oficiales, los menores rescatados no solo pertenecen al estado de Florida, sino que también se identificaron víctimas provenientes de Tennessee, Mississippi y Luisiana.

Luego de ser puestos bajo custodia de las autoridades, los menores recibieron atención médica y psicológica inmediata, informó New York Post. Greg Leljedal, alguacil interino para el Distrito Norte de Florida, destacó la importancia del momento del rescate.

“Gracias a la incansable dedicación de los alguaciles estadounidenses y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, 43 niños en peligro ahora estarán seguros en casa durante las vacaciones”. El funcionario añadió que este apoyo integral busca “ayudarlas a comenzar el camino hacia la curación”, apuntó Leljedal.

Nueve detenidos tras la operación

El operativo resultó en el arresto de nueve personas, quienes podrían enfrentar múltiples cargos criminales, entre los que se incluyen trata de personas, interferencia en la custodia y poner en peligro a un menor. De momento, no se descartan detenciones adicionales o nuevos cargos conforme avancen las diligencias judiciales.

El éxito de la misión fue atribuido a la cooperación entre diversos organismos de seguridad nacional. Nicholas Ingegno, agente especial adjunto a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional, resaltó la labor conjunta: “La recuperación de más de 40 niños desaparecidos refleja el compromiso inquebrantable y el trabajo en equipo de las fuerzas del orden”.

Asimismo, Ingegno reafirmó la postura de la agencia al declarar que “todo niño merece estar seguro y seguiremos utilizando todos los recursos a nuestra disposición para traer a casa a los niños desaparecidos y apoyar a sus familias”.

