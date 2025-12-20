Latino abusó de su hijastra de 6 años luego de burlar deportación: sentencia en Nueva York
Un latino que burló una deportación previa fue hallado culpable de abuso sexual "inimaginable" por años contra su hijastra menor de edad en NY
Un hombre nativo de Guatemala que burló una deportación previa fue hallado culpable por años de abuso sexual “inimaginable” contra su hijastra de 6 años en Long Island (NY).
El acusado de 40 años, cuyo nombre se mantiene en secreto por las autoridades para proteger a la víctima, esperaba a que la madre saliera de su casa en Riverhead para ir a trabajar a las 3:30 a.m. para abusar de la niña. Esta semana fue declarado culpable por conducta sexual contra una menor y se enfrenta a una pena de hasta 25 años de prisión.
Será sentenciado el 4 de febrero y, tras cumplir su condena, será entregado nuevamente a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El padrastro ya había sido deportado de Estados Unidos en 2006 y se desconoce cuándo regresó al país, acotó New York Post.
La madre trabajaba en el turno de la madrugada en una bodega seis días a la semana. Él llevaba a la niña a su cama cada mañana y abusaba de ella durante unas dos horas diarias antes de irse a trabajar a las 5:30 a.m., según la fiscalía. Los atroces abusos comenzaron en 2014, cuando la víctima tenía sólo 6 años y ella y su madre se mudaron a vivir con el padrastro.
Lo que esta niña sufrió en su propia casa es inimaginable”
El crimen continuó durante cinco años, hasta que una trabajadora social de la escuela dio una charla sobre la diferencia entre los tocamientos buenos y malos. Aunque entonces la niña comenzó a decirle a su padrastro que se detuviera, el abuso persistió hasta 2019, cuando él comenzó a amenazarla.
Para 2023 ya no vivían juntos, pero el trauma había afectado notablemente su vida diaria y su rendimiento escolar. Finalmente, la niña le contó a su madre sobre el abuso y ese mismo año denunciaron los hechos al Departamento de Policía de Southampton. El padrastro fue arrestado poco después.
“Lo que esta niña sufrió en su propia casa es inimaginable”, dijo en un comunicado el fiscal de distrito del condado Suffolk, Ray Tierney. “Gracias a su valentía y fortaleza, mi oficina pudo obtener justicia para ella y su familia”.
Casos similares en el área triestatal
En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.
La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.
El mes pasado Roger Barriault, hombre de 63 años, fue sentenciado tras ser declarado culpable de abusar sexualmente de una menor a su cargo “miles de veces” y dejarla embarazada en Connecticut. También en noviembre un hombre de Wyandanch (Long Island, NY) fue declarado culpable por abuso sexual reiterado de su hija cuando tenía entre 12 y 14 años. Previamente un ex policía de Hamilton (NJ) acusado junto a su esposa de grabar abusos sexuales a menores fue hallado muerto en un parque estatal en Hopewell Township. Falleció a causa de una aparente herida de bala autoinfligida, informaron las autoridades.
En octubre un acusado de 63 años fue hallado culpable de violar a una niña, hija de una mujer con la que salía en Nueva Jersey. También este mes Isaías Garza fue declarado culpable de agredir sexualmente a un alumno suyo menor de edad y posteriormente ofrecerle dinero para que mintiera sobre el abuso, cuando era profesor de una escuela pública en Bridgeton (NJ).
Previamente un padre de 33 años fue condenado por haber abusado sexualmente de su hija menor de edad repetidamente durante aproximadamente un año en Bay Shore, Long Island (NY). En septiembre otro padre en el condado Suffolk (NY) fue hallado culpable de agredir sexualmente a su hija de 5 años en múltiples ocasiones.
En junio un padre fue sentenciado a 48 años de cárcel en Long Island (NY) por abusar sexualmente de sus hijas cuando tenían 8 y 10 años. En abril un jurado halló culpable a un hombre acusado de abusar sexualmente de su hijastra desde que era una niña de 8 años hasta su adolescencia en Nueva York. En marzo un abuelo fue sentenciado a 25 años de prisión después de admitir haber abusado sexualmente de su nieta durante años, comenzando cuando ella era una niña.
En noviembre de 2024 un inmigrante indocumentado fue arrestado y acusado de abusar de una niña de 5 años en una casa compartida en Long Island (NY). En octubre de 2024 una mujer obtuvo $25 millones de dólares en una demanda contra su hermano por abuso sexual en Nueva York.
En julio de 2024 un hombre se declaró culpable y fue sentenciado a 20 años de prisión y 20 más de supervisión posterior a su liberación por abusar durante años de su hijastra menor de edad en un hogar en Center Moriches (NY). También ese año una mujer le dijo a la policía que había matado a puñaladas a su padre de 70 años en su casa en Queens (NYC) porque él la había abusado sexualmente cuando era niña.
Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:
Busque ayuda
- Llame al 911, 988 o al (800)-942-6906.
- Envíe el mensaje de texto “WELL” a 65173.
- Línea Nacional de Ayuda contra la Violencia Doméstica 1-800-799-SAFE (7233) y www.thehotline.org
- Revise información en https://nycwell.cityofnewyork.us/es/ https://988lifeline.org/es/inicio/ https://www.bbc.com/mundo/articles/c87g2n139e9o