Joven manipuló a mujer para hacer pornografía infantil: se declaró culpable en NJ

Logan Oliveira, joven de 23 años, se declaró culpable de cargos relacionados con material de abuso sexual infantil, anunció el miércoles la Fiscalía del condado Ocean de Nueva Jersey.

Oliveira, residente de Toms River, admitió el martes haber poseído y distribuido material de pornografía infantil. Las autoridades indicaron que supuestamente le ordenó a Julianna Goldstein (20) que tocara a un menor de manera inapropiada y le enviara fotos del abuso, señaló NJ.com.

La investigación comenzó después de que el Grupo de Trabajo de Crímenes Cibernéticos contra Niños de la Policía Estatal de Nueva Jersey (NJSP) recibiera una denuncia sobre una persona que estaba subiendo y distribuyendo imágenes de pornografía infantil en internet.

El 29 de abril las autoridades ejecutaron una orden de registro en la residencia de Oliveira y encontraron varios elementos de pornografía infantil en sus dispositivos electrónicos, según la fiscalía. El sospechoso fue arrestado y llevado a la cárcel del condado Ocean. Inicialmente fue puesto en libertad, pero ha estado bajo custodia desde el 12 de junio por violar los términos de su libertad condicional.

En tanto Goldstein fue acusada de fabricar, poseer y distribuir pornografía infantil. La fiscalía solicitará dos penas concurrentes de cinco años en la Prisión Estatal de Nueva Jersey para Oliveira y también estará sujeto a libertad condicional de por vida y deberá registrarse como delincuente sexual según la Ley Megan.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

La semana pasada Mark Paulino, ex maestro de primaria que se disfrazaba de Santa Claus para fotografías y eventos locales en Nueva Jersey, fue arrestado como sospechoso de poseer y difundir pornografía infantil en internet.

También otros dos maestros de Nueva Jersey fueron acusados este mes en casos separados como sospechosos de abuso sexual de menores. A principios de diciembre cinco jóvenes, uno de ellos de Queens (NYC), fueron acusados de dirigir una red de explotación infantil en línea en la plataforma Discord y en los populares juegos en línea Roblox y Counter-Strike: Global Offensive, coaccionando a los menores para que se grabaran realizando actos sexuales, según los federales.

El mes pasado Denzel M. Williams fue arrestado después de que una investigación indicara que presuntamente había violado a un menor de 8 años y compartido videos sexualmente explícitos de la víctima en redes sociales en el norte de Nueva York. Además Andrew LaBruno, ex alcalde demócrata de Dumont (Nueva Jersey) y actual sargento de policía que aspiraba a un curul en la Asamblea Estatal, fue arrestado por presuntamente drogar y agredir sexualmente a una persona menor de edad que conoció en línea.

En agosto Julian Wachner, director de orquesta y compositor despedido hacía tres años de la histórica Trinity Church de Nueva York, fue acusado de posesión de material de abuso sexual infantil y cocaína, informaron los fiscales de Indianápolis, capital de Indiana. También ese mes Alejandro Santos, asistente escolar que estuvo encargado del cuidado de alumnos con discapacidad en El Bronx (NYC), fue procesado como sospechoso de poseer pornografía infantil, incluyendo miles de videos, fotos y archivos que mostraban a bebés y niños pequeños siendo abusados ​​sexualmente, según fiscales federales.

A fines de julio Harry Peless, oficial de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP), fue arrestado como sospechoso de mantener conversaciones en línea sexualmente explícitas casi a diario con una “niña” de 13 años de Nueva jersey, sin saber que en realidad era un agente encubierto. Igualmente ese mes Christopher Terranova fue sentenciado a 40 años de cárcel por haber usado su posición en el Departamento de Policía de la ciudad (NYPD) para explotar sexualmente a adolescentes en al menos dos estados del país, Nueva York y Texas.

También ese mes Haitham Altartir, profesor religioso que sirvió como mentor de un estudiante de 14 años en el Centro Islámico del condado Passaic de Nueva Jersey, fue acusado de abusar sexualmente de un alumno adolescente y mostrarle un arma cargada, según documentos judiciales.

En julio Marilyn Roque fue sentenciada tras declararse culpable de traficar sexualmente a una menor salvadoreña y obligarla a trabajar sin remuneración en Queens (NYC). En otro caso similar, ese mes Hugo Hernández Velázquez, identificado como líder de una red familiar mexicana de tráfico sexual internacional que golpeaba y obligaba a las víctimas a abortar, fue sentenciado a 188 meses de prisión (15 años) en un tribunal de Brooklyn (NYC) y luego será deportado.

En enero de 2024 un hombre mayor residente del condado Westchester (NY) fue acusado bajo cargos federales de explotación sexual de menores usando la aplicación Snapchat. En octubre de 2023 un padre y su hijo, ambos maestros en Nueva Jersey, fueron arrestados y acusados como sospechosos de ver, descargar y poseer pornografía infantil. Por ese mismo delito se declaró culpable Damon Rallis, ex vicepresidente del Comité Demócrata de Southold Town (Long Island) y ex líder de la tropa de Boy Scouts de esa ciudad.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

