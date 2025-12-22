5 pizzas congeladas con sabor y textura de pizzería gourmet

Una buena masa puede deleitar cualquier paladar; sin embargo, la rapidez y el presupuesto suelen llevarnos a elegir una pizza congelada. Aunque este tipo de alimentos suelen asociarse con texturas acartonadas o gomosas, existen opciones que logran romper el molde. Según la comunidad de Reddit y el portal especializado Eat This, hay al menos cinco variedades que se acercan sorprendentemente al sabor de un restaurante gracias a su salsa vibrante, queso real y corteza crujiente.

El secreto del éxito de estas pizzas reside en la calidad de sus materias primas. El uso de queso auténtico, como destaca la marca Newman’s Own, resulta fundamental para evitar esa textura plástica tan común en los ultraprocesados. A esto se suma la importancia de una salsa con carácter y gran sabor que no sea insípida, siendo este el punto más fuerte de Screamin’ Sicilian.

Finalmente, la innovación en las bases marca la diferencia: desde el estilo deep dish de Detroit de Motor City hasta el pan plano de Trader Joe’s, estas marcas ofrecen una experiencia sensorial que se aleja del estándar industrial.

Las 5 opciones recomendadas por los expertos

Screamin’ Sicilian: Es la líder absoluta por su “salsa buenísima” y una calidad muy superior a la de sus competidores. Sus fanáticos la describen en redes sociales como una opción “injustamente buena” .

Newman's Own: Destaca por ser deliciosa (especialmente en su versión suprema) y por su carácter filantrópico. Los usuarios subrayan que siempre ofrece la mejor experiencia gracias al uso de queso auténtico .

Tombstone: Representa la nostalgia de los años 90. Aunque no se comercializa como un producto premium, sus versiones Supreme y Pepperoni logran evocar las rebanadas auténticas de la infancia.

Trader Joe's: Su pan plano gourmet (con opciones como champiñones-trufa o garlic shrimp) es el favorito de muchos. Además, es una opción ideal para preparar en air fryer por su formato elevado.

Motor City Pizza Co.: Famosa por su estilo Detroit (deep dish) y disponible en Costco. Es considerada "la mejor sin duda" para cenas casuales debido a su corteza espesa y su generoso pepperoni doble.

Como tip adicional, si quieres elevar aún más estas pizzas, te recomiendo añadir un chorrito de aceite de oliva virgen extra y una pizca de orégano seco justo al salir del horno.

