Adal Ramones confirma que conducirá la segunda temporada de La Granja VIP

Adal Ramones, presentador y actor mexicano, anunció que continuará como conductor de La Granja VIP en la segunda temporada que lanzará Azteca Uno en el 2026.

En el estreno de la tercera temporada de “Un Cuento de Navidad” comentó que formará parte de este proyecto el próximo año.

“Fíjate que fue increíble. Yo nunca había conducido diario, nunca había conducido un día tras otro”, dijo al comienzo de su conversación con varios reporteros acerca de los retos que enfrentó con este reality.

Además, reconoció que al comienzo hubo fallas porque no se adaptaban a la dinámica de la competencia.

Acerca de su papel en la segunda temporada, reveló: “Ya me dijeron ‘Adal, te vamos a decir lo más rápido posible para que no te comprometas’, pero, ¿cómo?”.

El mexicano luego indicó que disfrutó mucho La Granja VIP y por eso le emociona estar nuevamente en el reality show.

Algunos seguidores de la competencia reaccionaron a esta confirmación. Hubo televidentes que se mostraron contentos con su próxima participación, mientras que otros creen que se le debe dar la oportunidad a otra persona.

“Pero no lo queremos tomen en cuenta al público. Queremos a Alfredo Adame este tipo ya pasó de moda con su anótele, señora frase ochentera ridícula”, “Ay que bueno saber que seguirá Adal de conductor para no ver la siguiente temporada”, “Qué bueno que Adal sea el conductor de la segunda temporada”.

La Granja VIP terminó este 21 de diciembre su primera temporada con el triunfo de Alfredo Adame, quien conquistó a la audiencia y obtuvo la mayoría de votos para alzarse con el trofeo. En segundo lugar, estuvo Eleazar Gómez y César Doroteo en el tercer puesto.

