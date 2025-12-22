ICE arresta a imitador de Santa Claus en Nueva Jersey por material de abuso sexual infantil

La Unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE (HSI) en Newark y sus colaboradores policiales locales arrestaron a Mark Paulino, un imitador de Santa Claus en Nueva Jersey por presunta posesión y distribución de material de abuso sexual infantil, informó el ICE en un comunicado.

El arresto se produjo el 5 de diciembre, cuando los investigadores ejecutaron una orden de allanamiento en la residencia de Paulino.

La investigación comenzó luego de que agentes de HSI Newark y detectives de la Unidad de Delitos contra Niños en Internet recibieran información de la Policía Estatal de Nueva Jersey sobre la presunta distribución en línea de material de abuso infantil por parte del hombre.

De acuerdo con su sitio web, Paulino se había jubilado recientemente como maestro de primaria del Distrito Escolar del Municipio de Hamilton y trabajaba como Santa Claus profesional, ofreciendo servicios para fotografías y eventos corporativos y privados.

Durante el allanamiento, las autoridades incautaron varios elementos de valor probatorio.

Según la Fiscalía del Condado de Mercer, el hombre enfrenta cargos por distribución de material de abuso sexual infantil en segundo grado, posesión con intención de distribuir en segundo grado, posesión en tercer grado y por poner en peligro el bienestar de un menor.

La fiscalía solicitó que Paulino permanezca detenido mientras espera juicio.

“Los agentes especiales de HSI son inquebrantables en su misión de proteger a nuestras comunidades de quienes se aprovechan de las personas vulnerables, conscientes de que incluso personas que parecen confiables pueden estar viviendo una doble vida”, declaró Michael McCarthy, agente especial a cargo de HSI Newark.

Y añadió: “Este caso demuestra el papel crucial que desempeña el público al denunciar sospechas de abuso o explotación infantil. Felicitamos a las valientes personas que se presentaron; su vigilancia y disposición para denunciar han sido vitales para proteger a los niños y llevar a los agresores ante la justicia”.

El ICE y la fiscalía instaron a cualquier persona que tenga información a contactar a la Unidad de Delitos contra Menores en Internet al 609-989-6568, o enviar pistas anónimas en línea a través del portal de la fiscalía.

