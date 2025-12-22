Inauguran un mural gigante en NYC en defensa de los migrantes: “Los neoyorquinos no cederán ante el miedo”

La comunidad de Bushwick, en Brooklyn, inauguró un mural gigante en apoyo a las familias migrantes de la ciudad, en medio del aumento de redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. La información la difundió The Action Lab, organización impulsora de la iniciativa.

La obra, ubicada en la esquina de las avenidas Gates e Irving, rinde homenaje a los vendedores ambulantes extranjeros, trabajadores que forman parte del paisaje cotidiano y la identidad cultural de Nueva York.

Según explicó The Action Lab, el mural fue desarrollado por la Iniciativa Evergreen en alianza con Make the Road New York, Hands Off NYC y el reconocido muralista Andre Trenier.

Migrantes rechazan las redadas de ICE. Foto: The Action Lab

La obra surge como una intervención cultural frente a lo que los organizadores describen como una escalada de ataques, demonización y persecución ilegal contra migrantes neoyorquinos. Afirmaron que esas acciones han provocado separaciones familiares y un clima de miedo en distintas comunidades.

“Los migrantes construyeron esta New York”

Jesús González, director sénior de la Iniciativa Evergreen en The Action Lab, subrayó que el mural es una afirmación contra las narrativas que deshumanizan a los extranjeros. “Los migrantes construyeron esta ciudad y la mantienen próspera. Este mural es un llamado a defendernos mutuamente y denunciar el abuso”, afirmó.

La imagen principal muestra a una vendedora ambulante, que carga a un niño que representa a las generaciones futuras. La pieza está enmarcada por el mensaje bilingüe: “Protejamos a las familias. Protejamos a los inmigrantes”.

Además, hay referencias visuales a la Estatua de la Libertad y a la coalición Hands Off NYC, como recordatorio del compromiso histórico de la ciudad con la población migrante.

“Este mural sitúa la humanidad donde muchas veces hay omisión”, expresaron los organizadores durante la inauguración, citados por The Action Lab. “Representa la dignidad de nuestra comunidad y demuestra que estamos aquí, en solidaridad, para defendernos unos a otros”.

La iniciativa incluye capacitaciones comunitarias masivas. Foto: The Action Lab

La inauguración del mural forma parte de una campaña más amplia, liderada por la coalición Hands Off NYC. De acuerdo con la organización, esta iniciativa incluye capacitaciones comunitarias masivas para que los neoyorquinos sepan cómo intervenir de forma segura durante arrestos y redadas de ICE.

También contempla talleres multilingües de Conoce tus derechos, diseñados específicamente para comunidades inmigrantes en distintos barrios de la ciudad. El objetivo es combinar arte, cultura y organización comunitaria como herramientas de resistencia frente a la intimidación y el abuso.

La concejal de la ciudad de Nueva York Jennifer Gutiérrez destacó el rol del arte como motor de educación y defensa comunitaria. “Este mural embellece y enorgullece a los migrantes neoyorquinos y demuestra el papel crucial del arte en la organización y la protección de nuestras comunidades”, señaló, según The Action Lab.

“Los neoyorquinos no cederán ante el miedo”

Desde Hands Off NYC, su cofundadora Hae-Lin Choi ratificó el compromiso de proteger a los migrantes frente a lo que calificó como excesos de poder y tácticas de intimidación. “Los neoyorquinos no cederán ante el miedo. Nos presentaremos juntos para defendernos”, expresó.

El mural es el primero de una posible serie en los cinco distritos de Nueva York. Foto: The Action Lab

Asimismo, Perla Silva, coordinadora sénior de participación cívica de Make the Road New York, denunció que barrios enteros han sido blanco de acciones agresivas del ICE. Y enfatizó que, ante la adversidad, el mural es un símbolo de esperanza y un recordatorio de que junta la población será más fuerte.

Andre Trenier, conocido por su estilo de realismo a gran escala, manifestó que honrar a los migrantes neoyorquinos con su talento, especialmente a los vendedores ambulantes, significa mucho para él. El artista, durante la inauguración del mural, aplicó los últimos detalles en aerosol ante la presencia de vecinos y activistas.

Los organizadores comunicaron que este mural está concebido como el primero de una posible serie en los cinco distritos de Nueva York, con la intención de transformar muros urbanos en mensajes de orgullo, pertenencia y protección.

