J Balvin dedica sentido mensaje a Bad Bunny tras reconciliarse en Ciudad de México

El cantante puertorriqueño Bad Bunny sorprendió a sus fans al invitar al escenario al reguetonero colombiano J Balvin durante el octavo y último concierto del boricua en Ciudad de México como parte de su gira ‘Debí Tirar Más Fotos’ el 21 de diciembre.

Ambos artistas se reconciliaron sobre el escenario del estadio GNP Seguros de la capital mexicana, poniendo fin a cualquier diferencia que hubo entre ambos en el pasado. Tras este reencuentro, J Balvin dedicó un sentido mensaje a Bad Bunny a través de su cuenta de Instagram.

El astro colombiano publicó una serie de fotos y videos junto con el boricua y parte del show que ambos ofrercieron al público mexicano. En la descripción, J Balvin escribió lo que sentía luego de dejar cualquier conflicto en el pasado.

“El tiempo acomoda lo que el ego desordena. Hoy no escribo desde el ruido, escribo desde la calma. No todo lo que se separa es guerra, a veces es crecimiento. Y crecer también es saber volver sin rencor, sin máscaras, sin miedo. Hoy celebro que estemos bien, que la paz también se haga tendencia, que los ejemplos pesen más que los titulares. Te quiero Benito Antonio”, escribió J Balvin durante la tarde del 22 de diciembre.

Bad Bunny y J Balvin se reconcilian

Durante el último concierto de Bad Bunny en Ciudad de México, el astro boricua sorprendió a las más de 60 mil personas que se encontraban en el estadio al recibir al escenario a J Balvin. Ambos artistas intercambiaron disculpas y oficializaron una reconciliación esperada por sus respectivos fans.

“Y ahora hermano, somos dos hombres que estamos dando la cara representando al latino a donde vayamos, y te deseo lo mejor, que Dios te bendiga”, expresó Balvin a Bunny.

Bad Bunny expresó su admiración por J Balvin y aseguró que se disculpó con el colombiano hace varias semanas. “Gracias por esas palabras. Sabes que el sentimiento es mutuo, que te respeto mucho, que te quiero mucho y que igual, si en algún momento falté en algo, yo ya me disculpé hace mucho tiempo. La gente no sabe, pero nosotros tuvimos una conversación hace varias semanas, pero estábamos esperando el momento perfecto para compartir tarima y qué bueno que fue aquí en México. ¡Colombia, México, Puerto Rico!”, respondió en tono humilde Bad Bunny.

J Balvin continuó expresando su orgullo por el trabajo que está haciendo Bad Bunny para enaltecer la cultura latina. “Me siento supremamente orgulloso de Benito Martínez Ocasio por lo que está haciendo, por lo que representa, porque nos lleva a los latinos por el mundo entero, porque sé que es un hombre sanador, trabajador que siempre supimos que iba a ser una de las estrellas más grande de la música. El pasado es pasado, hemos madurado, tanto tú como yo”, agregó el colombiano.

Ambos artistas tienen varias colaboraciones juntos. De hecho lanzaron un álbum en conjunto en 2019 llamado Oasis y no actuaban juntos en el mismo escenario desde 2021. En el escenario interpretaron juntos temas como “La canción”, “Qué pretendes”, ambas incluidas en el álbum ‘Oasis’, seguida de su éxito de 2017 “Si tu novio te deja sola” y “I Like It”, grabada con Cardi B.

Origen del conflicto entre J Balvin y Bad Bunny

J Balvin y Bad Bunny se distanciaron en 2021 tras el conflicto entre el colombiano y el rapero boricua Residente. Balvin incitó un boicot a los Latin Grammy al considerar que el reggaetón y otros géneros urbanos no estaban siendo debidamente reconocidas por la Academia Latina de la Grabación. En ese momento Bad Bunny no opinó sobre la polémica entre sus colegas. Sin embargo, en 2023 estrenó su álbum ‘Nadie Sabe lo que Va a Pasar Mañana’. En la canción ‘Lighting & Thunder’ hay una directa hacia el colombiano: “Ustedes me han visto, siempre ando con los mismos, mientras ustedes son amigos de todo el mundo como Balvin”.

J Balvin se pronunció sobre esta línea en la canción de Bad Bunny y aseguró que se sentía sorprendido y decepcionado, pues no entendía el orígen de su ataque.

